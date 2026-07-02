"Надяваме се, че няма да се наложи да чакаме": Какво поиска Зеленски от Ирландия

Западни издания коментират днес резултатите от вчерашната знакова визита на украинския президент Володимир Зеленски в Ирландия, където той се срещна с ирландския премиер Михол Мартин и други високопоставени представители и участва в церемонията в Дъблинския замък по случай началото на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз.

"Надяваме се, че няма да се наложи да чакаме цял месец"

Зеленски призова ЕС да наложи санкции срещу руски завод за алуминий в Ирландия, пише в заглавие британският "Файненшъл таймс". Ирландия ще гарантира, че металът от руския завод няма да "подкрепя руската военна машина", обеща премиерът на страната Михол Мартин. Той заяви, че разследването относно участието в производството на оръжия на завода "Огиниш Алумина", чийто руски собственик "Русал" е основан от подложения на санкции олигарх Олег Дерипаска, ще приключи скоро.

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Предприятието е най-големият завод за преработка на боксит в Европа и е разположено на остров Огиниш в Ирландия. Заводът произвежда приблизително 30% от необходимия алуминиев оксид за континента и играе ключова роля във веригите за доставки на строителната, автомобилната и авиационната промишленост.

"Не искаме да се окажем в ситуация, в която материали, произведени в завод в Ирландия, отиват за подкрепа на руската военна машина", заяви Мартин. "Наближаваме края на разследването, за да разполагаме с пълната картина на фактите", добави той.

"Всеки тон суровина, която попада в Русия, се използва срещу нас в тази война. Надяваме се, че няма да се наложи да чакаме цял месец", каза на свой ред Зеленски.

Снимка: president.gov.ua

"За съжаление, в Европа има компании, които са собственост или фактически се контролират от Русия и нейните олигарси, подложени на санкции. Те продължават да снабдяват агресора с жизненоважни материали, дори и сега", посочи украинският президент.

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Ирландия разследва колко от алуминиевия оксид се изнася за Русия от завода в графство Лимерик. Нито "Русал", нито "Огиниш" са обект на санкции към момента. Дерипаска обаче е обект на санкции от САЩ, ЕС и Великобритания.

Руските митнически данни от миналата година, анализирани от "Файненшъл таймс", показват, че най-големият получател на алуминиев оксид е заводът на "Русал" в Красноярск – основен център за производство на алуминий в Сибир.

Миналия месец ирландският министър на предприятията, търговията и заетостта Питър Бърк изрази съмнения относно данните на ирландската национална статистическа служба, според които 83% от износа на "Огиниш" през първото тримесечие е бил за Русия, като заяви, че компанията го е уведомила, че е допуснала грешка. "Русал" посочи, че цифрата е 51%, в сравнение с 45% през миналата година.

Дипломат от ЕС обаче заяви, че дори 51% е огромна цифра в момент, когато Русия провежда масирани атаки с ракети и дронове срещу Украйна, а тези ракети се произвеждат именно с тази суровина. "Това е много цинично […], за нас никакво количество не е приемливо", посочи европейският дипломат.

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"Когато разговаряме с Ирландия на четири очи, те казват, че санкциите биха довели до закриване на бизнеса. Ако санкциите биха довели до закриване на бизнеса, това означава, че обемът, който отива за Русия, е огромен", заяви още дипломатът.

Налагането на санкции срещу "Огиниш" би дошло в деликатен момент за Ирландия, която ще бъде председател на заседанията на Съвета на ЕС в рамките на ротационното председателство до декември.

По-късно Зеленски е обсъдил разследването срещу "Огиниш" на среща на четири очи с Мартин.

Военновъздушните сили на Ирландия прекараха голяма част от вчерашния ден в проследяване на кораб, свързан с "Огиниш", докато той се придвижваше в Ирландско море по време на посещението на Зеленски, отбелязва от своя страна ирландската медия "Айриш таймс". Търговският кораб, собственост на естонска корабна компания, бе следен от самолет в продължение на няколко часа. Той редовно превозва алуминиев оксид от "Огиниш" до Русия. Корабът не е обект на санкции и не е заподозрян в нарушения.

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Украйна не е приела бронирани бойни машини

Украйна не е приела дарение от бронирани бойни машини от Ирландия, тъй като ремонтирането им би струвало прекалено скъпо. Това е друг момент от посещението вчера на Зеленски, за което потвърди той самият, посочва още "Айриш таймс".

Снимка: president.gov.ua

Правителството наскоро е предложило на Украйна всички 27 леки тактически бронирани машини на Силите за отбрана, които са били придобити за първи път преди 17 години, но са се използвали рядко. Те са произведени от южноафриканска компания и често са се повреждали. В крайна сметка те са били изведени от експлоатация през 2024 г. и поставени на съхранение.

Зеленски отбеляза, че предложените бойни машини са стари и се нуждаят от ремонт, преди да могат да бъдат използвани от украинските сили на бойното поле.