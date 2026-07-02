Втората армия в света воюва с бензиностанции. Тест на украинска балистична ракета за удар по Москва? (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тъй като Украйна се снабдява с гориво от чужбина и то с бензиновози, беше неизбежно да започнем масирана кампания от удари по украинските бензиностанции. Тя вече е в разгара си, набира скорост. Само през последните 8 дни "обективните данни" (бел. ред. - език, който специално "Рибар“ използва, за да уверява, че дадено твърдение почива на геолокализирани видеокадри) показват, че са били "ударени над 70 бензиностанции на контролираната от режима в Киев територия. Трябва обаче да се направи важно уточнение: част от информацията за бензиностанциите идва изключително от представители на противника, което изисква допълнителна проверка". Това е част от публикация на Z-канала "Рибар", създаден и поддържан от капитан Михаил Звинчук, бивш говорител на руското военно министерство.

Според публикацията, по-голямата част от ударите са направени с дронове клас "Шахед" а най-много удари е имало в Харковска област. Z-каналът добавя и нещо много важно: "Все пак е важно да се прави разлика между атакувана и разрушена бензиностанция. Пожар на тентата или външна повреда на помпа не означава, че тя е извън строя, а подмяната на такова оборудване не е толкова трудна. В същото време някои резервоари за гориво са заровени под земята, което значително усложнява тяхното откриване и гарантирано унищожаване при първия опит. Ако този факт се игнорира, атакувана бензиностанция може внезапно да бъде открита работеща седмица по-късно". Каналът уточнява и, че трябва да има систематизирана въздушна кампания за удари по петролни бази в Днепропетровска и Одеска област.

След като снощи украинският президент Володимир Зеленски предупреди за поредна масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Украйна, която стана факт, доста бензиностанции в Киевска област са затворили – думи на друг Z-канал, "Два майора" – ОЩЕ: Русия пак засипа Киев с ракети и дронове, подпали производител на тоалетна хартия в Одеса (ВИДЕО)

Русия се цели в украинския бензин, а свой – няма

Бензинът в Русия поскъпна с 1,6% през седмицата, а дизелът – с 2,2% за същия период (23-29 юни), съобщи Росстат. Според справката, средните потребителски цени на бензина на 29 юни бяха 72,38 рубли за литър. А-92 — 68,76 рубли. А-95 — 74,38 рубли. А-98 и по-висок клас — 97,15 рубли. Най-голямото увеличение на цената на горивото е регистрирано в анексирания Крим, с 30%. Междувременно, според Росстат, цените на бензина в Москва и околния регион са паднали съответно с 0,7% и 1,6%. Интересно защо тогава Казахстан ще дава хуманитарна помощ в бензин на Русия, а тя почна да купува бензин за пръв път в историята си от Индия – ОЩЕ:

От миналата година цените на бензина вече са се повишили с 20%, което е рекорд за целия президентски мандат на Путин, каза пред руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA Николай Корженевски, икономист, изпълнителен директор на Ex Cathedra и бивш професор в HSE, който преди това е работил за големи руски компании. "Първото нещо, което трябва да се отбележи, е, че Росстат като цяло е съгласен с други източници, използвани за проследяване на цените на бензина. Това може да изглежда изненадващо, но представените цифри са като цяло точни. Според официалните данни цените на бензина са се увеличили с почти 20% от миналата година (говорим за 95-октанов бензин, но картината е подобна и за другите видове). Това несъмнено е рекордно увеличение от началото на 2000-те години, но не е границата", каза икономистът. Корженевски не се съмнява, че цените на бензина ще продължат да се покачват. "Мисля, че още 20% увеличение вероятно е гарантирано. И за мен основният въпрос е дали ще спре на 90 рубли за литър. Нямам почти никакви съмнения, че цените се движат в тази посока – въпреки че не съм анализатор на пазара на горива и съдя по общи показатели за това къде може да бъде новата "равновесна" цена", обясни Корженевски.

В същото време експертът посочва, че "косвените данни" показват, че "потребителите все още са физически в състояние да купуват почти толкова гориво, колкото преди година". "Така че, колкото и да е странно, спадът в обемите на продажбите е все още сравнително малък: бих го оценил грубо на най-много 10%, но знаем, че производството е спаднало с поне 20%. Резервите вероятно се използват активно. А това е лош знак - по отношение на наличността на гориво, най-лошото тепърва предстои", предупреди професорът:

The SMO is going exactly to plan. Residents of Chita, in the Zabaykalsky region of Russia, have been lining up for petrol for two days straight. Everything is totally under control. pic.twitter.com/iN4AKaZ3K3 — WarTranslated (@wartranslated) July 1, 2026

Не само проблеми с горивата – украинските далекобойни дронове продължават да поразяват и ел. подстанции, включително в Москва и Армянск, Крим, където се наложи спиране на тока. Украинският генщаб съобщи рано тази сутрин, че пак е ударена рафинерията на "Лукойл" в Кстово, Нижнегородска област – годишно тя преработва 17 млн. тона суров петрол. Как се отразява това – няма мощности за производство на бензин и дизел и руският суров петрол в открито море расте с чудовищни темпове, 4,13 млн. барела дневно с цел износ, което е невиждано от февруари, 2022 година, посочва Bloomberg. Друг е въпросът кой купува и на каква цена, след като има толкова голямо предлагане – голямото предлагане и по-малкото търсене значат по-ниска цена:

A fire "suddenly" erupted at a power substation in the Moscow suburbs, and some people have no water either. Officials reported a technical failure, but locals say the power vanished right after a drone visit, as UAVs were being intercepted on the approaches to Moscow. pic.twitter.com/y4zbA20xbi — WarTranslated (@wartranslated) July 1, 2026

A brief report on Armyansk: there is no water or electricity. People have set up generators, but there is no gasoline either. pic.twitter.com/Jk8Yuiqooz — WarTranslated (@wartranslated) July 1, 2026

Украйна наваксва стратегическо военно-технологично изоставане от Русия

Вчера, 1 юли, руското военно министерство потвърди, че руската ПВО е прехванала балистична ракета – описанието е за далекобойна оперативно-тактическа ракета. Съответно се появиха сериозно спекулации, че това е бил тест в бойни условия на новата украинска балистична ракета FP-9, продукт на Fire Point – компанията, известна с крилатата ракета "Фламинго". Няма офиициално потвърждение къде е била прехваната въпросната ракета, но в Z-каналите се говори за Москва. В профила в "Х" на съоснователя на Fire Point Денис Щилерман се появи въпрос дали с тази ракета е поразен важен мост по магистралата Мариупол-Донецк, но Щилерман написа, че са използвани три дрона FP-2, също продукт на компанията му. Обаче след това добави препратка към материал на Bloomberg със заглавие, че украинските ракети вече имат потенциален обсег, голям колкото половината територия на Русия – ОЩЕ: Украйна разруши важен за руснаците мост по магистралата Мариупол-Донецк, атакува и завод на Роскосмос (ВИДЕО)

Ukraine has expanded the range and intensity of its missile strikes inside Russia, triggering alerts across nearly half of the regions in the world’s largest country so far this year https://t.co/5ArXqxI77E — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) July 1, 2026

Липсата на такава балистична ракета, каквато трябва да е FP-9, беше отчетена като един от общо 9 военно-технологични дефицита, които тормозят Украйна в опитите ѝ да принуди в крайна сметка Путинова Русия да отстъпи и да спре войната. Анализът беше направен от Серхий Бескрестнов, с позивна "Светкавицата" (Flash). Той е един от най-известните украински военни анализатори в областта на радиокомуникациите и е съветник на настоящия украински министър на отбраната Михайло Федоров. Бескрестнов счита, че липсата на собствена балистична ракета е нещо, което пречи на Украйна радикално да промени хода на войната. Балистична ракета, летяща със скорост над Мах 5, която ограничава времето за реакция на руската ПВО до секунди, върви по траектории, които радарите, оптимизирани за по-бавни цели, трудно проследяват, и достига в дълбочина цели в цяла Русия, до които по-бавните крилати ракети и дронове стигат за часове и се намират под постоянна заплаха да бъдат прехванати. Украинската компания Fire Point преследва точно тази логика с програмата FP-9 – балистична ракета с дължина около 9,5 м, диаметър 1,1 м, бойна глава от порядъка на 800 кг и обхват 800–855 километра.

Анализът на Бескрестнов е много интересен, защото откроява като проблем номер едно липсата на систематично противодействие срещу руските умни авиобомб (КАБ). Дневно Русия хвърля по 200-300 такива бомби и за да ги спреш, трябва или да свалиш бомбардировачите, от които тези бомби идват, или да изградиш достатъчно плътна мрежа от радари и прехващачи, за да проследиш и свалиш самата бомба. Вторият най-важен дефицит – електронното заглушаване на срещу руските меш-модеми – клас радиомрежово оборудване, което Русия вгражда в далекобойните си дронове. Меш-мрежата позволява на дроновете да образуват вериги-ретранслатори, в които всеки дрон предава данни на останалите и така се елиминира нуждата от по-голям обхват за връзка с наземна станция и затруднява заглушаването, защото точките на излъчване на сигнали и предаване на данни стават много. Отделно, Бескрестнов иска системни действия в спирането и на FPV дронове, единни стандарти на действие на ПВО – целият анализ е подробно описан от Frontline Monitor. Иначе е ясно, че технологичното превъзходство във въздуха е решаващ елемент за победа във войната – Украйна има превъзходство в качеството и професионализма на операторите на дронове и редовно се стреми да удря по обекти на най-елитното руско звено за работа с безпилотни системи "Рубикон":

Ukrainian drones today struck the 1st communication hub "Rubin" of the GRU General Staff of the Russian Federation. The facility is part of the "Rubin" strategic communication system and provides secure government and military satellite communications, data transmission,… pic.twitter.com/3XPUtcYluE — WarTranslated (@wartranslated) July 1, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Предвид явното затъване на руската армия в Украйна и неспособността ѝ да извоюва бърза победа, Z-блогъри като Владимир Романов започнаха да публикуват слухове, че наесен ще има широкомащабна мобилизация в Русия, с цел да бъдат набрани 1,2 млн. войници. А агенция Reuters публикува материал, според който на най-високо ниво в Русия е одобрено най-малко 200 руски войници да бъдат обучавани в Китай. В тайната програма са участвали пряко най-малко четирима руски и китайски генерали (Рустам Хусаинов, Рустам Мурадов, зам.-командващ руските сухопътни сили, Ли Джинсун - началник на Военната академия за радиологична, химическа и биологична защита на китайската армия), което подчертава стратегическото разширяване на военното сътрудничество между Москва и Пекин. Класифицирани руски документи потвърждават прякото участие на руския военен министър Андрей Белоусов, добавя Reuters. В обучението са включени тренировки за специализирана химическа война, като новинарската агенция споделя данни на база снимки за обучение и с ядрени съоръжения:

Russian milblogger Romanov claimed rumors are spreading about a possible October mobilization in Russia involving 1.2 million people. The claim is circulating through Russian military channels, but no official confirmation or supporting documents have been published. #Russia pic.twitter.com/gHBcqaCEjw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 1, 2026

Вече 51 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 1 юли е имало 259 бойни сблъсъка спрямо 256 на 30 юни. Руснаците са хвърлили 240 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 6 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2924 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 160 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9463 FPV дрона, което е с около 340 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Традиционно Покровското направление остава най-горещо – с 33 спрени руски пехотни атаки за последните 24 часа съгласно официалната украинска информация, което в рамките на случващото се особено в последните дни. Още 20 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 22 руски пехотни атаки. В Славянското направление са организирани 28 руски пехотни атаки, още 11 са станали в съседното от север Лиманско направление. В Южнослобожанското направление е имало 14 руски пехотни атаки – в района на град Вовчанск и селата южно от града.

After losing Starlink access, antenna networks and Wi-Fi bridges became critical for coordinating russian forces. Their destruction causes communication disruptions, reduces enemy drone activity, creates command-and-control issues, and undermines logistics. 💥📡



The Defense… pic.twitter.com/kWkKParlAw — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) July 1, 2026

Всичкият този руски напън е довел през юни до това да бъдат завоювани едва 30,42 квадратни километра украинска земя или средно на ден по около 1 квадратен километър. За сравнение, по същото време на 2025 година на ден руснаците са напредвали с по 16 квадратни километра. А сега овладените нови парченца украинска земя са в райони на вече започнати преди юни операции, няма нито една нова руска военна операция, тръгнала през юни, 2026 година, която да се похвали с напредък под формата на укрепени позиции, сочи дневният анализ на ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. През юни тази година основните руски успехи са в Константиновка. За всичко постигнато този юни, руснаците са платили с 39 490 убити и ранени според информацията на украинския генщаб, докато преди година са дали 32 680 убити и ранени – ОЩЕ: Какви са загубите на Русия и Украйна досега във войната: Проучване чертае мрачна картина

Сравненията на темпа на настъпление на Русия през юни 2026 г. със същия период на миналата година показват, че напредъкът на Русия се е забавил значително, дори когато се включат руските операции по инфилтриране (т.е. да влезеш да се биеш в даден сектор на фронта, а не да си го овладял). Руските сили са завзели 2189,87 квадратни километра между януари и юни 2025 година, в сравнение с 622,60 квадратни километра, в които са напреднали или са проникнали през същия период на 2026 година (малко над 28% от завзетото преди година).

Въпреки по-бавното руско темпо на напредък, боевете за Донбас няма да са лесни и няма причина за някаква голяма радост, предупреждава украинският военен канал „Офицер“. Сега руснаците гледат основно към Константиновка, Добропиля (северно от Покровск) и Краматорск. Добропиля е важна, за да може да се отвори флангът от запад към Славянск и Краматорск, а предвид че Константиновка не е превзета, атаките в Краматорското направление са с цел засега основно рушене на логистика. А колегата му Станислав Бунятов, украински оператор на военни дронове, казва, че за украинската армия сега е най-трудно да противодейства достатъчно добре на руската на тактическо ниво – да има навременни данни за поредната руска щурмова група и тя да бъде елиминирана преди да влезе на терен, където може да търси по-сигурни укрития, особено в градска среда.

ОЩЕ: Кога ще свърши войната в Украйна? Руснаците питат все повече при 50 поредни дни нечувани боеве без напредък (ОБЗОР – ВИДЕО)