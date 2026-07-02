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Земетресение от 5,1 по Рихтер удари днес Гърция

02 юли 2026, 15:01 часа 960 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Земетресение от 5,1 по Рихтер удари днес Гърция

Земетресение с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер беше регистрирано преди минути в Гърция, съобщава гръцката телевизия "Скай". Земният трус е засечен в 14:06 ч. в района на остров Карпатос, разположен в югоизточната част на Егейско море и част от островната група на Додеканезите. 

Епицентърът на земетресението е бил на 11 километра юг-югоизток от остров Карпатос на дълбочина от 13 километра. 

Засега няма информация за пострадали и щети. 

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Преди една седмица - на 24 юни, също в района на остров Карпатос беше регистрирано още едно земетресение с магнитуд 5 по Рихтер.

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Гърция земетресение
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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