Германия обвини за саботажа на "Северен поток" единствения украинец, до когото се добра

Федералният прокурор на Германия е повдигнал обвинение срещу украинския гражданин Серхий Кузнецов, заподозрян в саботажа на газопроводите „Северен поток“ през 2022 г., съобщи на 1 юли германската медия Tagesschau. Кузнецов беше екстрадиран в страната през ноември миналата година. Серия от експлозии през септември 2022 г. разтърси подводните тръбопроводи „Северен поток“ 1 и 2, унищожавайки три от четирите ключови газопровода, свързващи Русия и Германия.

Неразкритият случай на саботаж подхрани международните спекулации и взаимните обвинения.

Още: Екстрадирането приключи успешно: Задържаният за взрива на "Северен поток" вече е в Германия

Военно престъпление

Германският главен прокурор Йенс Ромел сега е повдигнал официални обвинения срещу Кузнецов, като това е първият случай, в който заподозрян за бомбените атентати срещу „Северен поток“ е обвинен, предаде Tagesschau. Обвинението е за нападения срещу гражданска енергийна инфраструктура, което съгласно международното право се счита за военно престъпление.

Кузнецов е задържан в Хамбург, където ще бъде съден. Германските следователи твърдят, че бившият военен е ръководил саботажната група. Те посочват, че той е бил капитан на яхтата „Андромеда“, от която екип от водолази е извършил атаката срещу газопроводите: Spiegel: Украински олигарх е наел яхтата "Андромеда" за взривяването на „Северен поток”.

Според германски официални лица Кузнецов се е самообвинил в телефонни разговори с приятели и познати. Разследващите също така твърдят, че са открили в мобилния му телефон доказателства, свързващи го със саботажната операция.

На пресконференция в Дъблин президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е твърде рано да коментира подробно повдигането на обвинение срещу Кузнецов. Той добави също, че Киев ще обсъди случая с представители на властите в Берлин, предаде Kyiv Independent. „В момента не знаем всички подробности по този процес“, каза Зеленски. „Официално не сме получили всички подробности, поне аз не съм ги виждал. Съответните власти на нашите страни ще се свържат и когато получим повече подробности, вероятно ще можем да реагираме. Все още е твърде рано да се каже".

Още: Лавров: САЩ искат да контролират транзита на газ през Украйна и да придобият "Северен поток"

Снимка: iStock

Украинските власти, включително омбудсманът Дмитро Любинец, вече изразиха загриженост относно условията, при които Кузнецов е бил задържан, като например ограниченията за мобилни разговори, неспазването на веганските му хранителни нужди, ограничените възможности за упражнения на открито и липсата на зимни обувки.

Киев отрича участие в саботажа

Украинското правителство също така отрече всякакво участие в предполагаемия саботаж.

Случаят с Кузнецов и други украински граждани, издирвани от Германия, се превърна в дипломатически конфликт между европейските държави. Германия е единствената страна, която все още разследва експлозиите, докато съседните Дания и Швеция прекратиха разследванията си през 2024 г., без да потърсят отговорност от никого.

Още: Украйна взриви "Северен поток", да го плати и да ни върне милиардите помощ: Лидерът на "Алтернатива за Германия" избухна (ВИДЕО)

Серхий Кузнецов беше арестуван през август 2025 г. близо до италианския град Римини по европейска заповед за арест. През октомври Върховният съд на Италия отмени решението за екстрадицията му в Германия, като върна делото на нов съдебен състав, но в крайна сметка той се озова на германска земя по-късно през миналата година.

През септември 2025 г. пък полските власти задържаха още един украински гражданин, идентифициран като Володимир Ж. (в медиите се появи фамилията Журавльов), във връзка с делото за саботажа срещу „Северен поток“. По-късно полски съд отхвърли искането за екстрадицията му в Германия, като полският министър-председател Доналд Туск заяви, че заподозреният е бил освободен от ареста.

Газопроводите „Северен поток“ бяха построени за транспортиране на руски газ към Западна Европа. Преди пълномащабната руска инвазия в Украйна повече от половината от руския газ, предназначен за Германия, преминаваше през "Северен поток" 1.

Газопроводът "Северен поток" 2, който така и не влезе в експлоатация, отдавна беше гореща точка в европейската енергийна политика. Още преди избухването на пълномащабната война критиците твърдяха, че той засилва зависимостта на Германия от руския газ и подкопава европейската енергийна сигурност. И двата газопровода понастоящем не функционират.

Има още 4-ма заподозрени украинци по случая, но те са на свобода - припомнете си имената им: Снимаме филм за възрастни: Украинците зад взрива на "Северен поток" сами разказват как прикрили саботажа.