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Разходите за пенсии и поръчките на АПИ: Парламентът иска ревизия за последните 6 години

02 юли 2026, 14:24 часа 471 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Разходите за пенсии и поръчките на АПИ: Парламентът иска ревизия за последните 6 години

Парламентът възложи одити на Сметната палата за разходите за пенсии, на финансовото управление на Агенция "Пътна инфраструктура" и процедурите за обществени поръчки, както на публичните финанси в Министерство на финансите. Това стана след като депутатите приеха три отделни проекта на решения. Обхватът на одитите е шест години - 2020-2026 г., като срокът за изготвяне на докладите е до 30 октомври 2026 г. Единствено за одита на АПИ за обществените поръчки се дава малко по-голям срок до 31 януари 2027 г. 

ДБ: Най-смислен е одитът на АПИ

Депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров заяви, че това, което се иска е одит за системи, които имат годишен одит, но за пет години. "Вие искате да се направи и петгодишен. Ние от "Демократична България4 не виждаме логиката и смисъла на едно такова предложение. Това важи за НОИ, за МТСП и за Министерство на финансите. За АПИ обаче вашето предложение е добро", добави Мартин Димитров. ОЩЕ: "Не лов на вещици, а дисекция": ПБ с подробности за одитите за пенсиите и АПИ

ГЕРБ и ПП се скараха на тема "бюджетна шарлантания"

От своя страна Красимир Вълчев от ГЕРБ вижда, че се предлага анализ, а не одит. Според ГЕРБ има нужда от такъв анализ, но исканията не отговарят на Закона за Сметната палата. Според Вълчев има голям проблем с пенсионната система, както и че с графиците на Асен Василев не са верни. По думите му разказът, който се е предлагал последните години е фалшив. "Освен всичко друго имаше последните години и бюджетна шарлатания", добави Вълчев. 

Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната" отвърна какво означава бюджетна шарланатания. "Означава да взимаш осигуровките на българските работещи и ако ти си се осигурявал на средна работна заплата - да получаваш линията на бедност", добави Сабрутев. 

Влак без машинист: Опасенията на ПБ за резултатите от одитите

"Опасяваме се, че като излязат резултатите - ще установим, че част от вагоните са заложени, машинистът е напуснал локомотива, а кондукторът е слязъл на междинна спирка", каза Димитър Здравков от "Прогресивна България". ОЩЕ: Синдикатите: Няма какво да открият при пенсиите, да правят одит на ТЕЛК-овете и АПИ

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Сметна палата АПИ одит разходи за пенсии 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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