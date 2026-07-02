Киев обяви траур, броят на жертвите след руската атака не спира да расте (ВИДЕО)

Утре, 3 юли, е обявен за ден на траур в Киев - "в памет на жертвите на най-мащабната вражеска атака срещу столицата", обяви кметът Виталий Кличко, след като руските сили поразиха най-малко 20 жилищни сгради и други обекти в основния украински град. Към момента се знае за поне 18 жертви, след като Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС) обнови статистиката си (преди това числото гасеше 13 загинали), и за повече от 90 ранени.

Поне 70 от пострадалите са хоспитализирани, други 34 души са спасени от отломките. Издирвателните и спасителните операции в район Дарницки на столицата продължават, включително търсенето на 15-годишно момиче и семейството му. В работата по ликвидиране на последиците от атаката са ангажирани близо 500 спасители и 96 единици пожарна, спасителна и специална техника от Министерството на извънредните ситуации на Украйна.

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На фона на щетите, жертвите и ранените: Русия твърди, че е поразила енергийни и военни цели

Най-новата информация на Кличко за хоспитализираните пациенти е за 10-годишно момче, което е със сериозни травми и е в операционна зала. Родителите му не са били открити под отломките. Дядото на детето в момента е с него.

Според президента Володимир Зеленски са регистрирани щети в над 20 места в Киев, предимно в жилищни сгради. Има щети също така по станция на спешна помощ, научен институт, хотел и няколко търговски обекта.

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От своя страна, руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта са били ударени "предприятия от отбранителната промишленост и енергийни обекти" в Киев и околностите, а не жилищни сгради. Сред посочените цели е електронният завод „Радионикс“, който според министерството произвежда системи за насочване за ракетите "Фламинго" и "Нептун" както и ракети „земя-въздух“. В списъка фигурира и предприятието „Атлон Авиа“, което според Министерството на отбраната на Русия произвежда безпилотни летателни апарати с голям обсег „Ан-196 Лютий“, атакуващи дронове „Магура“ и безпилотни боеприпаси с продължително пребиваване във въздуха. Министерството съобщи също така за "унищожаване" на заводите „Антонов“, Киевския радиозавод и промишления обект „КИЕВ-25“.

Украинската страна не е потвърдила тези твърдения, няма и геолокализация, която да ги доказва.

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Траурът на 3 юли

На 3 юли знамената на всички общински сгради в Киев ще бъдат спуснати наполовина. Препоръчва се също така да бъдат спуснати наполовина държавните знамена на сградите, които са държавна и частна собственост.

Утре в града са забранени всякакви развлекателни събития.

Продължава спасителната операция в разрушената сграда в район Дарницки на столицата. Там все още се търсят хора под развалините.