Пътища на ужаса: Има ли мерки, които да ни променят зад волана? (ВИДЕО)

Над 2900 са катастрофите от началото на годината в България, а жертвите наброяват 210. При сравнение с данни за загиналите през същия период на 2025 г., се отчитат 34 (тридесет и четирима) повече загинали участници в движението през тази година, посочват от Министерството на вътрешните работи.

Създателят на проектът “Черна писта” Мартин Асенов, коментира пред NOVA, че броят на загиналите при катастрофите с ТИР е нараснал от 33% на 43%, въпреки че те участват само в 20% от всички пътнотранспортни произшествия.

Според данни на “Черна писта” само за последните 30 дни броят на тежките ПТП-та в страната е 680, загиналите са 50, а ранените 851.

Източник: БГНЕС

След тежката катастрофа на автомагистрала “Тракия”, при която загинаха мъж и две деца, експертите настояват за спешни мерки и поставят под въпрос безопасността на разделителните съоръжения.

От края на май тази година влязоха в сила съществени промени в режима за отнемане на контролни точки на водачите в България, които предвиждат шофьорите да губят контролни точки и при нарушения, установени с електронен фиш, а не само при съставяне на акт. Най-съществените промени засягат тежките нарушения на скоростните режими в населени места.

При превишение на скоростта с над 40 км/ч, установено чрез камера, нарушителят ще бъде санкциониран с:

глоба от 306,76 евро;

отнемане на 18 контролни точки;

лишаване от право да управлява автомобил за срок от два месеца.