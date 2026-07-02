Украйна ще изнася оръжие за първи път от началото на войната, Зеленски вече подкани Радев

Правителството на Украйна одобри „първия прозрачен механизъм“ за износ на оръжие от страната, заяви министърът на отбраната Михайло Фьодоров на 1 юли – ход, за който компаниите от отбранителния сектор твърдят, че ще им помогне да се задържат на пазара и да развиват отрасъла в дългосрочен план. „За първи път е установена ясна процедура, която определя единни правила за държавата, производителите и партньорите“, заяви Фьодоров в публикация в Telegram.

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Въпреки че след пълномащабната руска инвазия през 2022 г. се появиха множество иновативни компании в областта на военните технологии, украинското правителство досега им налагаше ограничения за износ в чужбина. Сега обаче украинските отбранителни фирми произвеждат повече, отколкото държавата може да си позволи да закупи, което предизвика призиви сред компаниите за отваряне на износа, за да могат фирмите да се задържат финансово на повърхността и същевременно да се разрастват.

Фьодоров заяви, че механизмът ще „гарантира, че украинските производители разполагат с ясни правила за работа с международни партньори, могат да увеличат производството си, да привличат инвестиции и в същото време да гарантират приоритетното задоволяване на нуждите на украинските въоръжени сили“.

Снимка: Михайло Фьодоров, Facebook

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Само за страните, които участват в "Сделката за дронове"

Износът на оръжия и технологии ще бъде ограничен до страните, участващи в Drone Deal ("Сделката за дронове") – инициатива на украинското правителство. Към споразумението са се присъединили 27 държави, включително 15 членки на НАТО.

Украинският президент Володимир Зеленски миналия месец обсъди с българския министър-председател Румен Радев развитието на сътрудничеството, енергийната сигурност и подготовката на украинско-българските консултации за съвместни проекти. „Предложих България да започне работа по специално споразумение във формат "Сделка за дронове"", заяви тогава той.

Самият Радев изрази желание високите технологии на украинците в сферата на дроновете да бъдат пренесени и на наша територия - обсъждани били обаче само "принципни положения": Радев иска украинските "върхови технологии" за дронове и у нас, след като спря оръжието за Киев (ВИДЕО).

Преди това българското правителство, оглавявано от доскорошния президент, спря доставката на въоръжение за Киев от складовете на армията ни. Радев винаги е критикувал изпращането на оръжие за Украйна, чиято отбрана нарече "обречена кауза". Той е и основната пречка пред приемането на 21-вия пакет от санкции на ЕС срещу Русия във варианта, включващ добавяне в черния списък на руския патриарх Кирил - човек, който подкрепя яростно войната на диктатора Владимир Путин.

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Снимка: Володимир Зеленски, Facebook

Какво означават промените за Украйна?

Промените в износа на оръжие от Украйна ще въведат прозрачна процедура, по която украинските производители да кандидатстват за износ, заяви военният министър на страната Михайло Фьодоров. „Целият процес ще бъде максимално дигитализиран и опростен и се надявам, че ще ви е приятно да продавате продуктите си на нашите партньори“, заяви той пред участниците в събитие в Киев на 30 юни, ден преди обявяването на измененията.

Фьодоров отбеляза на конференцията, че макар Украйна „вече да е приела повече от 50 законодателни и регулаторни акта, свързани с отбранителните технологии по време на войната“, правителството е работило по „този конкретен акт в продължение на много месеци – всъщност повече от година“.

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Но промените ще се осъществят „без прехвърляне на права върху интелектуалната собственост“, каза Фьодоров. Реекспортът ще бъде възможен само с писменото съгласие на Украйна. Министърът също така заяви, че нуждите на украинската армия ще имат приоритет пред всеки износ.

Киевсият институт по икономика оценява, че сегментът на високите технологии в украинския отбранителен сектор достига 6,8 милиарда долара през 2025 г., макар че според авторите на оценката реалното число вероятно е по-високо.

Изпълнителният директор на FirePoint - големият производител на дронове и на украинската крилата ракета „Фламинго“ - заяви през май, че компанията е оценена на 6 млрд. долара - знак за изключителния растеж на украинските отбранителни фирми от началото на пълномащабната руска инвазия.

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Макар украинският президент Володимир Зеленски да бе намекнал за износ още през февруари 2026 г., а войната в Близкия изток да вдъхна нова енергия в дебата, коментарите на Фьодоров са най-конкретната стъпка към либерализиране на износа. Не е ясно обаче колко значителни ще бъдат последиците от промените в контрола върху износа. Украйна, и по-специално президентът Зеленски, се въздържат от облекчаване на ограниченията, опасявайки се, че това може да доведе до изтичане на оръжия, необходими за армията срещу руската агресия.

„Надявам се това да превърне Украйна в глобален играч, като ни позволи да отворим износа, да споделяме нашите технологии и да помогнем за укрепването на демокрациите на нашите партньори, които днес ни подкрепят“, заяви Фьодоров, цитиран от Kyiv Independent.

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