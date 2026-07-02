Песков: Путин знае за удара по Киев и ето какво обеща

Владимир Путин е бил информиран от началника на Въоръжените сили на Русия за масирания нощен руски удар по Киев. Това съобщи неговият говорител Дмитрий Песков. Той добави, че Путин е обещал засилване на натиска натиска върху Украйна, за да постигне целите си.

Броят на загиналите след руската атака с дронове и ракети срещу Киев снощи нарасна на 17, а ранените са 90, но броят им може още да се увеличи, съобщиха украинските служби за спешна помощ. Утре, 3 юли, е обявен ден на траур в украинската столица.

Русия не може да си затваря очите за факта, че Европа е поела по пътя на милитаризацията и се посвещава на конфронтация с Москва - това е друго изявление на Песков днес, цитиран от ТАСС. "Това, че с утвърждаването на своята отбранителна идентичност Европейският съюз е поел по пътя на милитаризацията и се посвещава на темата за конфронтация с Русия – това също е еднозначно. Разбира се, ние не можем да си затваряме очите за това", подчерта Песков.

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По думите му това принуждавало Русия да планира допълнителни мерки, за да гарантира собствената си сигурност. "Но не трябва да има съмнения в едно: надеждната сигурност на Русия и нейните национални интереси ще бъдат гарантирани", подчерта Песков.

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