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Ремонтите по АМ "Тракия" приключиха, пътуването към морето се улеснява

02 юли 2026, 14:33 часа 343 прочитания 0 коментара
Снимка: Агенция "Пътна инфраструктура"
Ремонтите по АМ "Тракия" приключиха, пътуването към морето се улеснява

Пуснато е движението в посока София и в последния 10-километров участък в ремонт на магистрала "Тракия" в област Стара Загора. Обновяването на отсечката между 218-и и 208-и км започна на 19 юни, като екипите на пътноподдържащата фирма са работили при пълна мобилизация ежедневно и планираните работи завършват ден по-рано, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Всички шофьори, пътуващи между София и Бургас, ще преминават по обновеното трасе, с което се повишава безопасността и удобството при пътуване.

С възстановяване на двупосочното движение, без ограничения поради ремонти, се улеснява пътуването към Черноморието в най-натоварените летни месеци.

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Припомняме, че на 30 юни приключи ремонтът и на 11-километровия участък от 229-и до 218-и км, в който поетапно бяха ремонтирани двете платна за движение. През юни и юли в област Стара Загора са обновени общо 32 км от магистрала "Тракия". От тях 11 км са в посока Бургас, а 21 в посока София. Ремонтите са изпълнени от "Автомагистрали" ЕАД, с което АПИ има договори по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на "Тракия".

От АПИ апелират шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

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Ремонти Магистрала Тракия АПИ движение пътни ремонти
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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