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Най-големият протест в Чехия в модерната ѝ история: В защита на чешките държавни медии (ВИДЕО)

16 ноември 2026, 6:47 часа 736 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Най-големият протест в Чехия в модерната ѝ история: В защита на чешките държавни медии (ВИДЕО)

Стотици хиляди хора излязоха на протест в чешката столица Прага. Те се обявиха против готвени реформи във финансирането на държавните медии, съобщава Чешката информационна агенция (ČTK).

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Според организаторите на протеста, движението "Милион моменти за демокрация", около 400 000 души са участвали в митинга, което го прави най-голямото публично събиране в новата история на Чехия. Хората се събраха в Летненския парк, мястото на масови събирания по време на Кадифената революция от 1989 година. Много от тях носеха шапки от вестници - алюзия с анимационен герой, който разказва приказки за лека нощ по Чешката телевизия от десетилетия (ВИДЕА и СНИМКИ).

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СНИМКА: Getty Images

Протестиращите се противопоставят на плановете на правителството на Андрей Бабиш да премахне системата за финансиране на общественото радио и телевизия чрез редовни такси (приблизително 10 долара на месец) - Чешката телевизия (ČT) и Чешкото радио (ČRo) в момента се финансират главно чрез тези задължителни лицензионни такси. Властите искат да финансират медиите от държавния бюджет, което би намалило приходите им с 15%. Критиците на реформата смятат, че това ще позволи на правителството да установи контрол върху медиите - защото бюджетът ще се определя от съответната власт т.е. това е лост за влияние. Критиците също така казват, че промяната ще направи журналистите уязвими за политически натиск.

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медии Чехия
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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