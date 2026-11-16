Най-големият протест в Чехия в модерната ѝ история: В защита на чешките държавни медии (ВИДЕО)

Стотици хиляди хора излязоха на протест в чешката столица Прага. Те се обявиха против готвени реформи във финансирането на държавните медии, съобщава Чешката информационна агенция (ČTK).

Още: Опит за щурм на парламента в Прага след среднощно гласуване и мераци за национализация на медии (ВИДЕО)

🇨🇿 Tens of thousands protest in the Czech Republic over plans to change how public broadcasters are funded Czech Television (ČT) and Czech Radio (ČRo) are currently funded mainly through mandatory licence fees. Babiš's government wants to abolish these fees and fund the broadcasters directly from the state budget. However, media employees fear that funding would become dependent on annual decisions by the government and parliament. Critics also believe the change would leave journalists vulnerable to political pressure. According to European Pravda, many protesters today wore pointed hats folded from newspapers — a tribute to the cartoon character who has introduced bedtime stories on Czech Television for decades. — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2026

Според организаторите на протеста, движението "Милион моменти за демокрация", около 400 000 души са участвали в митинга, което го прави най-голямото публично събиране в новата история на Чехия. Хората се събраха в Летненския парк, мястото на масови събирания по време на Кадифената революция от 1989 година. Много от тях носеха шапки от вестници - алюзия с анимационен герой, който разказва приказки за лека нощ по Чешката телевизия от десетилетия (ВИДЕА и СНИМКИ).

СНИМКА: Getty Images

Протестиращите се противопоставят на плановете на правителството на Андрей Бабиш да премахне системата за финансиране на общественото радио и телевизия чрез редовни такси (приблизително 10 долара на месец) - Чешката телевизия (ČT) и Чешкото радио (ČRo) в момента се финансират главно чрез тези задължителни лицензионни такси. Властите искат да финансират медиите от държавния бюджет, което би намалило приходите им с 15%. Критиците на реформата смятат, че това ще позволи на правителството да установи контрол върху медиите - защото бюджетът ще се определя от съответната власт т.е. това е лост за влияние. Критиците също така казват, че промяната ще направи журналистите уязвими за политически натиск.

Още: Чешкият премиер Андрей Бабиш оцеля след вот на недоверие в парламента