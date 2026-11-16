Не разбирам каква е целта на националния отбор по футбол и смятам, че той трябва да бъде закрит

Думите от заглавието са на Цвета (Флора) Стратиева - лице на сутрешния блок на БНТ, което представя по интересен начин и по-сериозни теми. Но това изказване беше част от разговора рано сутрин в блока, когато водещите обсъждат по-скоро по-общи теми и представят спортни новини.

Сан Марино нямат победа 20 години, опонира спортният редактор Бюлент Мюмюнов. Но общото мнение в студиото е, че действително е необходимо с националния отбор по футбол вече да се подхожда по различен начин и да не се прави голяма истерия от всеки неуспех.