След опита за палеж: Естония се готви да затвори границата си с Русия

Премиерът Кристен Михал обяви в неделя, че е поискал от министъра на вътрешните работи Игор Таро да подготви варианти за затваряне на естонско-руската граница, предаде един от най-старите естонски вестници Postimees. Причината е опит за атака срещу компанията за отбранителна промишленост Threod Systems, която произвежда дронове, извършена във Виймси в събота вечерта. Според естонската полиция за сигурност, зад атаката стои руското военно разузнаване ГРУ.

Опит за саботаж

По-рано естонският премиер съобщи, че в нощта на 14 ноември в естонската отбранителна компания Threod Systems е извършен опит за саботаж, поръчан от руската военна разузнавателна служба ГРУ. Значителни щети са били избегнати благодарение на засилването на мерките за сигурност и бързата реакция на правоохранителните органи, предаде френският вестник Le Monde. ОЩЕ: Руски саботаж в Естония: Опит за палеж на фабрика за дронове

Нападателите са задържани.

Това е втори опит за палеж на отбранителна компания в Естония. През август отбранителният изпълнител Milrem в Талин стана мишена при опит за палеж и латвийски граждани бяха арестувани. ОЩЕ: Естония: Русия стои зад палежа в наш военен завод, доставящ наземни роботи на Украйна (ВИДЕО)

Премиерът Кристен Михал (RE) обяви в неделя, че е поискала от министъра на вътрешните работи Игор Таро (Естония 200) и държавната канцлерска ведомство да подготвят варианти за затваряне на естонско-руската граница.

