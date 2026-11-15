Кремъл плаши Европа: Ако няма споразумение, ще използваме сила

"Русия ще трябва да прибегне до сила, за да постигне целите си, ако няма изгледи за постигане на споразумения с Европа". Това е заявил говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от контролираната от руската държава агенция ТАСС, предаде италианската информационна агенция ANSA. Той твърди, че ако Европейският съюз не иска мир, няма смисъл да се обсъжда решение на конфликта в Украйна или рамката за сигурност на ЕС.

Европейците „просто не могат да вземат определени решения навреме, защото са разделени.

"Това забавя всеки процес“, добави той. ОЩЕ: Архитектурата за сигурност в Европа: Никой не знае какво обсъждат американци и руснаци, заяви Зеленски

Лавров заговори за "последен влак" за Европа

Междувременно руският външен министър Сергей Лавров заяви, че европейците разбират, че влакът тръгва и „искат да се качат на последния влак“. Той бе цитиран от контролираната от руската държава агенция ТАСС. Външният министър на Русия визира готовността на ЕС да участва в преговорите за Украйна.

„Вероятно разбират, че влакът тръгва и искат да се опитат да скочат на стъпалата на последния вагон“, каза той, пише още италианската информационна агенция ANSA. ОЩЕ: Урсула фон дер Лайен: Най-добрият начин да накараме Русия да седне на масата е да продължим подкрепата си за Украйна (ВИДЕО)