Продължава разследването на тежката катастрофа на "Тракия"

Продължава разследването на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, съобщи bTV. При трагедията живота си изгубиха 13 души. Все още няма водеща версия за случилото се, като се разглеждат всички възможни хипотези. Още: "Това го слушам от 50 години": Ген. Миланов за интелигентните системи за безопасност на пътя

От следствието заявиха, че всяко отделно ПТП, което е част от верижната катастрофа, ще бъде анализирано поотделно.

Уточниха и, че това е сложен процес, тъй като при трагедията са настъпили 81-а микро катастрофи, а всеки нов удар е променял позицията на предходния автомобил. Голяма част от съдебномедицинските експертизи на пострадалите вече са назначени. Изискана е и цялата налична документация от болниците в Сливен, Ямбол и Бургас.

Още една жертва...

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Незапомнената верижна катастрофа на АМ "Тракия", която стана на 10 ноември сутринта, взе 13-та жертва. Починал е 42-годишен мъж от Елхово - той си е отишъл в болница "Дева Мария" в Бургас, съобщава бургаското издание "Флагман".

Пострадалият е бил настанен в лечебното заведение в критично състояние, с тежки травми, несъвместими с живота. Медицинските екипи са положили всички усилия да го спасят, но въпреки предприетите действия не са успели.

Още двама от пострадалите остават в тежко състояние. Единият е румънски гражданин, който се намира в кома.

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