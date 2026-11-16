Русия атакува Украйна с нова тактика: Зеленски разкри подробности (ВИДЕО)

Положението в Запорожие и Днепропетровска област стана изключително трудно след руските удари, обяви украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видео обръщение в неделя. Зеленски добави, че е имало множество прекъсвания на електрозахранването и в момента продължават възстановителни работи. „През целия ден днес специално внимание ще бъде обърнато на нашите Запорожка и Днепропетровска области: ситуацията там е много трудна след руските удари. Имаше множество прекъсвания и възстановителните работи продължават. Част от електрозахранването вече е възстановено, но предстои значителна работа“, каза президентът.

Още: "Украйна е в затруднение": Зеленски призова за премахване на ограниченията със Starshield (ВИДЕО)

Според него, настоящата тактика на руснаците е да атакуват един регион в продължение на няколко дни поред. „Руснаците действат по такъв начин, че избират един регион като специална цел и в продължение на няколко дни се фокусират върху атаки срещу този регион – срещу всичко, срещу мрежите, срещу подстанциите“, каза Зеленски.

По-специално, президентът на Украйна отбеляза, че от началото на септември най-голям брой удари и нападения са регистрирани в Днепровска област – 131 случая, 125 в Киевска област и повече от сто нападения в Житомирска и Сумска области. „Съответно, тук се намират най-големият брой задачи за енергийните компании, комуналните услуги и Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна“, обясни Зеленски.

Още: "Московский комсомолец": Кремъл свали табуто и нареди Зеленски да бъде елиминиран след ударите по Уст-Луга

Украинският президент говори за решението на Европейската комисия, взето тази седмица. „Съгласихме се с Урсула фон дер Лайен, че Украйна ще получи допълнителна, спешна енергийна подкрепа. Специално за онези градове и общности, които в момента преживяват най-трудните времена. Допълнителни генератори, друго оборудване, финансиране – със сигурност за поддържане на устойчивостта. Искам да ви благодаря за това“, добави той.

Ударите на Русия по енергийния сектор на Украйна

По-рано Зеленски нееднократно заяви, че украинските подстанции са пострадали от атаки от руски „Шахеди“ поради въвеждането на ограничения на скоростта на терминалите на Starshield. Президентът заяви, че само тази седмица Русия е използвала над 2300 ударни дрона, 1590 авиобомби и 15 ракети от различни типове срещу Украйна. Той добави, че в нощта и сутринта на 15 ноември руските сили са нанесли удари по енергийни съоръжения в Запорожка, Сумска, Одеска, Житомирска и Кировоградска области. Железопътната инфраструктура в Днепропетровска, Харковска и Запорожка области също е била засегната.

Още: Зеленски: САЩ лансираха идеята Украйна да отстъпи Донбас в замяна на членство в НАТО