Заради напрежение в Алианса: НАТО ограничава срещите си на високо равнище

НАТО ограничава срещите на високо равнище и няма да проведе среща на върха в Албания през следващата година, както беше планирано първоначално. Причината е напрежението в рамките на Алианса, свързано с разходите за отбрана, Иран и войната в Украйна, предаде The Associated Press. Албанският министър-председател Еди Рама заяви в четвъртък, че „все още няма обща позиция относно това кога ще се състои срещата на върха – със сигурност не през 2027 г.“. Той добави, че „ако през 2028 г. се проведе среща на върха, тя ще бъде в Тирана“ – столицата на Албания.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте омаловажи въпроса. „Ние сме гъвкави по отношение на срещите на върха на НАТО“, каза той в интервю за Associated Press. „Провеждаме срещи на върха, когато имаме нужда от тях“, посочи той, като допълни, че следващата ще се състои, „когато възникне необходимост“.

Допреди около десетилетие НАТО провеждаше срещи на върха на всеки две години.

Министерските срещи също се съкращават

Не става въпрос само за срещите между президента на САЩ Доналд Тръмп и неговите колеги. Министрите на отбраната от НАТО обикновено се срещат през октомври, но миналия месец такива разговори не се състояха, а за октомври 2027 г. също не са планирани.

За външните министри през следващата година е предвидена само една среща, вместо две – част от процес, който НАТО определя като „пакет за реорганизация“.

Откакто встъпиха в длъжност, министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет и държавният секретар Марко Рубио са пропускали срещи на НАТО или са си тръгвали преди края на разговорите. Хегсет е използвал министерските срещи по въпросите на отбраната, за да упреква или да увещава европейските съюзници и Канада. ОЩЕ: Рюте: След войната със Зеленски ще се качим в Алпите и ще пием, докато не припаднем (ВИДЕО)