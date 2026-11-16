Естония - България: Кога и къде да гледаме последния мач на "лъвовете" в Лигата на нациите

Българският национален отбор по футбол приключва участието си в тазгодишното издание на Лигата на нациите. "Лъвовете" ще се изправят срещу Естония в мач от последния кръг на груповата фаза. Двубоят е от огромно значение за естонците, които се надяват на промоция в Лига В. Те имат 9 точки на втората позиция, а в лидер в групата е Исландия с 11 пункта. "Ледените момчета" ще играят с Люксембург, а евентуална загуба би дала шанс на Естония да оглави класирането и да се изкачи.

Естония - България: Дата, начален час и ТВ

От другата страна, България загуби всички шансове за класиране в горната дивизия след последния мач, в който записа унизителна загуба от Исландия. "Лъвовете" отстъпиха с 0:5 на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Нападателят на гостите Андри Гудьонсон се отчете с хеттрик във вратата на Даниел Наумов, а автогол на Емил Ценов и попадение на Ори Оскарсон оформиха крайния резултат.

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В колко часа започва срещата в Талин

Така последните двубои в Група 4 на Лига С са с огромен залог за Исландия и Естония. Първото място не е гарантирано, а срещата с "лъвовете" може да се окаже ключова за развоя на събитията. Двубоят между Естония и България ще се изиграе в понеделник, 16 ноември, от 19:00 часа българско време на стадион "Лилекюла" в столицата Талин.

Коя телевизия ще излъчи Естония - България

Последният мач на България в Лигата на нациите ще бъде пряко излъчен в родния телевизионен ефир. Каналът, която ще предава двубоя на живо, е MAX ONE. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то можете да разберете резултата от него веднага след края в спортната секция на Actualno.com.