Пекин потвърди за историческата среща на Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин

Президентът Си Дзинпин и неговите колеги Доналд Тръмп и Владимир Путин ще проведат първата си тристранна среща на върха в четвъртък (19 ноември) в град Шънджън, Южен Китай. "Китайският президент Си Дзинпин ще бъде домакин на среща на държавните глави на Китай, Русия и САЩ с участието на Владимир Путин и Доналд Тръмп в Шънджън“, се казва в кратко изявление на китайското Министерство на външните работи. Ведомството не съобщи повече подробности за предстоящата среща.

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Срещата се очаква да се състои в кулоарите на срещата на върха на лидерите на Организацията за азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС), която започва в сряда. Кремъл и Белият дом вече потвърдиха провеждането на тристранните разговори.

Според американски представители Тръмп възнамерява да обсъди намаляването на броя на ядрените оръжия в света, както и войната срещу Иран, започнала в края на февруари с израелски и американски удари. Войната между Русия и Украйна обаче не е сред предвидените теми за разговор.

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер заяви, че по време на неотдавнашна негова среща със Си Дзинпин китайският лидер е проявил известно раздразнение при споменаването на възможността за тристранни преговори за Украйна. „Той изрично подчерта, че става дума за европейски конфликт, в преговорите за който европейците също трябва да участват“, заяви Щайнмайер пред германската обществена телевизия.

Що се отнася до ядреното разоръжаване, Китай отдавна настоява САЩ и Русия първо да намалят собствените си ядрени арсенали, преди Пекин да се съгласи да предприеме подобни стъпки.