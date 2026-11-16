ВИДЕО показа как изглеждат 18 млн. евро, скрити в гората от бивш министър на Виктор Орбан

Как изглеждат 17,7 милиона евро в брой – открити заровени в гора по случай, свързан със министър на бившия унгарски премиер Виктор Орбан? Унгарските антикорупционни власти конфискуваха парите, открити заровени в горски местности и укрити в селскостопански постройки, складове и сейфове. Акцията е част от мащабно разследване за корупция срещу Миклош Шестак – бивш министър на националното развитие в правителството на Виктор Орбан в периода 2014–2018 г. И на видеокадри, заснети при акцията, беше показано как изглежда огромната купчина пари.

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This is what €17.7 million in cash looks like — found buried in a forest in a case involving an Orbán ally Former Hungarian Minister of National Development (2014–2018) Miklós Seszták is suspected of taking massive bribes in connection with contracts awarded by a state-owned transport company. — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2026

Мащабната операция се е провела в рамките на два дни – на 12 и 13 ноември, в Будапеща и още три региона на страната. Разследващите разпространиха и видеокадри, показващи как служители на реда разкопават земята в гориста местност през нощта и изваждат пакети с банкноти.

Общата иззета сума е разпределена в три валути - 5 071 632 000 унгарски форинта, 2 658 350 евро и 1 257 100 щатски долара.

По думите на унгарския финансов министър Андраш Карман, средствата са предадени в Държавната хазна, където 12 служители са прекарали осем часа в непрекъснато броене с помощта на пет специални машини за банкноти.

В какво е обвинен Миклош Шестак?

Миклош Шестак е в ареста от края на септември 2026 г. Прокуратурата го подозира, че заедно с бившия ръководител на Унгарския национален фонд за управление на активи е получил подкупи и незаконни комисиони на обща стойност над 11 милиарда форинта (около 37,2 млн. долара).

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Схемата е свързана с обществени поръчки на държавния автобусен оператор „Воланбус“ и големи държавни строителни проекти. Разследващите проверяват данни за закупуването на употребявани автобуси на изкуствено завишени цени, при което компаниите изпълнители са връщали част от сумите под формата на подкупи. Самият Шестак отрича обвиненията.

Политическият трус в Унгария

Разкритието предизвика остра реакция от страна на настоящия премиер Петер Мадяр, чиято партия „Тиса“ спечели изборите през април и сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан.

„Това официално бележи края на мафията“, написа Мадяр в социалните мрежи, визирайки бившата управляваща коалиция.

От своя страна Виктор Орбан не коментира директно последните разкрития, но по-рано определи серията от антикорупционни разследвания срещу хора от близкото му обкръжение като „политическо преследване“ и опит за отстраняването му от политиката.

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Унгарските власти започнаха разследване срещу Арон Орбан – по-малкия брат на Виктор Орбан, по подозрения за участие в схема за трафик на хора и незаконна търговия с визи. Случаят стана публичен след изтичането на аудиозапис, в който Арон Орбан обсъжда възможността да съдейства на чуждестранни граждани за влизане в Унгария. От записа става ясно, че той предлага да използва връзките си на високо държавно ниво, включително с външното министерство, за да уреди издаването на визи срещу заплащане.

Според социологически проучвания скандалът вече нанася тежък удар върху партията му „Фидес“, чиято подкрепа е спаднала наполовина спрямо предизборните нива – до около 16%.