Президентът на Еквадор отрече наличието на американска военна база

Президентът на Еквадор Даниел Нобоа заяви, че САЩ нямат военна база в страната му, след като разследване на Франс Прес разкри необичайно засилено присъствие на американски военни самолети в еквадорска военновъздушна база. Публикуваното през октомври разследване на АФП представя доказателства за присъствието на американски самолети, разполагането на десетина военни палатки и извършването на мащабни инфраструктурни дейности във военновъздушната база „Таура“, близо до пристанищния град Гуаякил, предаде БТА. Още: Тръмп очаква скоро търговски сделки с Колумбия, Перу и Еквадор

Засилено американско военно присъствие

Засиленото американско военно присъствие идва по-малко от година след като еквадорците гласуваха на референдум против разрешаването на чуждестранни военни бази на територията на страната. То поражда въпроси дори сред висшето командване на еквадорските въоръжени сили.

В интервю за медията „Алтавос“ Нобоа заяви, че американското военно присъствие в базата е свързано с „временни дейности“ в рамките на двустранното сътрудничество.

„В даден момент има конкретна мисия, в друг – конкретна операция“, каза той. „Работим заедно. Това не е американска база, а еквадорска“, подчерта президентът.

По време на интервюто Нобоа не коментира присъствието на американски военни самолети и избегна отправеното от журналистката искане да посети базата „Таура“.

АФП е установила, че между юни и средата на октомври са извършени около 20 полета на американски военни самолети до базата, както и че там се извършват значителни строителни дейности. Агенцията е получила и документи, потвърждаващи присъствието на американски военнослужещи.

Няколко от полетите са свързвали „Таура“ с американски военни обекти, включително военновъздушната база на морската пехота „Чери Пойнт“ в Северна Каролина и военновъздушната база „Доувър“ в Делауеър, с междинни кацания в Пуерто Рико и Панама.

Франс Прес е получила достъп и до писмо от септември, в което тогавашният командващ военновъздушните сили на Еквадор Маурисио Саласар иска разяснения от въоръжените сили относно законността на американското военно присъствие. Впоследствие Саласар е освободен от длъжност.

Еквадор и САЩ задълбочават сътрудничеството си в борбата срещу наркотрафика в региона, но мащабът на американското военно присъствие остава неясен. Пентагонът, Южното командване на въоръжените сили на САЩ и еквадорските военновъздушни сили не са отговорили на запитванията на АФП към момента на публикуване на разследването.

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