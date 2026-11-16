Руското пристанище Азов е "осветено" от пламъци след атака с дронове (ВИДЕО)

"От съображения за сигурност движението е затворено на изхода от Ярославъл към Москва, от кръстовището на Московски проспект и Югозападния околовръстен път. Моля, въздържайте се от пътуване в тази посока и околностите ѝ или изберете маршрут, който избягва този участък. Изчакайте отмяната на въздушната тревога за атака с дронове". Такова съобщение публикува посред нощ в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев. Но много бързо той публикува ново съобщение - че затварянето на кръстовището е отменено, като новото съобщение дойде половин час по-късно след първото предупреждение.

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За сметка на това обаче руското пристанище Азов, на около 7–8 морски мили от вливането на река Дон в Таганрогския залив и Азовско море, стана цел на украинска въздушна атака. Азов се намира на около 35 километра южно от Ростов-на-Дон.

Вече има видеокадри от атаката - има пожар в петролна база, вече е направена геолокализация, изглежда е атакувана и гори газоразпределителна станция. Според геолокализация на ASTRA, руски опозиционен информационен телеграм канал, заклеймен като "чуждестранен агент" от режима на руския диктатор Владимир Путин, пожари са избухнали в района на две петролни бази - FLASH ENERGY LLC, разположена на адрес ул. "Складска" 12, Азов, която включва 10 резервоара за съхранение с общ капацитет над 6500 кубически метра и "Юг-Импекс" ООД, която търгува и съхранява твърди, течни и газообразни горива, както и свързани с тях продукти и се намира на ул. "Дружба" 13/1. Засега губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар не е коментирал информацията в официалния си канал в Телеграм.

"През деня, между 8:00 и 20:00 часа московско време, дежурни сили за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 230 украински безпилотни летателни апарата над териториите на Белгородска, Брянска и Курска области, Крим и над Черно море", гласи вечерната сводка на руското военно министерство от снощи в официалния канал в Телеграм на ведомството.

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