Руски саботаж в Естония: Опит за палеж на фабрика за дронове

„В нощта на 14 ноември в естонската отбранителна компания Threod Systems е извършен опит за саботаж, поръчан от руската военна разузнавателна служба ГРУ“, обяви естонският премиер Кристен Михал в платформата X. Значителни щети са били избегнати благодарение на засилването на мерките за сигурност и бързата реакция на правоохранителните органи, предаде френският вестник Le Monde.
"Нападателите са задържани “, добави Михал.
On the night of 14 November, GRU-ordered sabotage attempt targeted Estonian defence company Threod Systems. Extensive damage was averted thanks to heightened security measures and a swift reaction by law enforcement. The attackers have been detained. This is part of Russia’s broader hybrid war against Europe, with the aim of decreasing support to Ukraine and pressure on Russia. We will not be intimidated. Estonia is preparing for the possibility of closing its border with Russia to reduce the risks to our people and national security.— Kristen Michal (@KristenMichalPM) November 15, 2026
Инцидентът е станал във Виймси, северно от Талин. Пожарът е бил предотвратен благодарение на намесата на екипите за сигурност на компанията, а осем души, жители на Латвия, са били арестувани, съобщи главният прокурор Астрид Аси на пресконференция.
Целта на саботажа: Намялаване на подкрепата за Украйна
Правителственият ръководител осъди „епизод от по-широката хибридна война, водена от Русия срещу Европа, с цел намаляване на подкрепата за Украйна и натиска върху Русия “ .
„Няма да се оставим да бъдем сплашени. Естония се готви за възможността да затвори границата си с Русия, за да намали рисковете за нашето население и националната ни сигурност“, добави той.
Подробности за компанията
Threod Systems произвежда разузнавателни и атакуващи дронове.
През август отбранителният изпълнител Milrem в Талин стана мишена при опит за палеж и латвийски граждани бяха арестувани. ОЩЕ: Естония: Русия стои зад палежа в наш военен завод, доставящ наземни роботи на Украйна (ВИДЕО)