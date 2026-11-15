Войната в Украйна:

Руски саботаж в Естония: Опит за палеж на фабрика за дронове

15 ноември 2026, 17:24 часа 740 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Руски саботаж в Естония: Опит за палеж на фабрика за дронове

„В нощта на 14 ноември в естонската отбранителна компания Threod Systems е извършен опит за саботаж, поръчан от руската военна разузнавателна служба ГРУ“, обяви естонският премиер Кристен Михал в платформата X. Значителни щети са били избегнати благодарение на засилването на мерките за сигурност и бързата реакция на правоохранителните органи, предаде френският вестник Le Monde.

"Нападателите са задържани “, добави Михал.

 

Инцидентът е станал във Виймси, северно от Талин. Пожарът е бил предотвратен благодарение на намесата на екипите за сигурност на компанията, а осем души, жители на Латвия, са били арестувани, съобщи главният прокурор Астрид Аси на пресконференция.

Целта на саботажа: Намялаване на подкрепата за Украйна

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Правителственият ръководител осъди „епизод от по-широката хибридна война, водена от Русия срещу Европа, с цел намаляване на подкрепата за Украйна и натиска върху Русия “ .

„Няма да се оставим да бъдем сплашени. Естония се готви за възможността да затвори границата си с Русия, за да намали рисковете за нашето население и националната ни сигурност“, добави той.

Подробности за компанията

Threod Systems произвежда разузнавателни и атакуващи дронове.

През август отбранителният изпълнител Milrem в Талин стана мишена при опит за палеж и латвийски граждани бяха арестувани. ОЩЕ: Естония: Русия стои зад палежа в наш военен завод, доставящ наземни роботи на Украйна (ВИДЕО)

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Естония ГРУ саботаж война Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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