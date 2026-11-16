ЕФЕ не поставя добра оценка за първите 100 дни на Абелардо де ла Есприеля

Първите 100 дни от управлението на колумбийския президент Абелардо де ла Есприеля бяха белязани от засилване на твърдия му политически курс, нестабилност в правителството и мерки за борба с престъпността и ограничаване на бюджетните разходи, отбелязва в обзор испанската новинарска агенция ЕФЕ. Още: Милион долара за главата му: Сигнал за подготвян атентат срещу новия президент на Колумбия

Крайнодесният президент, който встъпи в длъжност на 7 август, беше принуден да промени част от първоначалните си планове само три дни по-късно, когато земетресение с магнитуд 7,4 опустоши райони в централната и западната част на Колумбия.

Първите три месеца от управлението му бяха съпътствани и от кадрова нестабилност, като близо 20 високопоставени представители на властта напуснаха постовете си, сред които министрите на образованието Вивиане Моралес и на вътрешните работи Родриго Лара.

Как се справя Де ла Есприеля?

Едно от първите решения на Де ла Есприеля беше да прекрати мирните преговори с всички въоръжени групировки, започнати от неговия предшественик Густаво Петро в рамките на политиката за т.нар. пълен мир. Президентът аргументира решението си с липсата на действителна готовност на тези организации да постигнат мир.

Вместо това той заложи на твърди мерки срещу партизанските и паравоенните групировки и наркотрафикантите, като лично участва в полицейски и военни операции. Според фондация „Идеи за мир“ обаче правителството все още не е разработило стратегия, която да доведе до трайно отслабване на въоръжените групировки, чиито членове и сътрудници наброяват около 29 000 души.

Данните на фондацията показват, че през август и септември убийствата в Колумбия са намалели с 10,6% спрямо същия период на миналата година, отвличанията – с 66,3%, а въоръжените сблъсъци – с 61,9%. Същевременно нападенията срещу инфраструктура и граждански обекти са се увеличили с 44,4%.

Правителството предприе и мащабни мерки за ограничаване на бюджетните разходи. Де ла Есприеля наследи икономика, чийто бюджетен дефицит през 2025 г. достигна 6,4% от брутния вътрешен продукт, а държавният дълг – рекордните 60,5% от БВП.

Президентът обяви съкращаване на държавните разходи с 13,8 трилиона колумбийски песо (около 4,16 милиарда долара) и разпореди започване на преговори с Международния валутен фонд за преодоляване на фискалните затруднения.

Правителството внесе в Конгреса и законопроект за икономическо възстановяване, насочен към ограничаване на държавния дълг, укрепване на публичните финанси и насърчаване на частните инвестиции. Опозицията, оглавявана от бившия кандидат за президент и сенатор Иван Сепеда, обаче твърди, че предложената данъчна реформа ще засегне сериозно гражданите и ще наруши принципа на прогресивното данъчно облагане.

Управлението на Де ла Есприеля беше белязано и от засилване на идеологическото противопоставяне. Президентът отхвърли мирното споразумение, подписано през 2016 г. между колумбийското правителство и партизанската организация ФАРК, и направи неуспешен опит да премахне от Националния музей над 60 произведения, които определи като идеологически.

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