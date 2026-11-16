Войната в Украйна:

ЕФЕ не поставя добра оценка за първите 100 дни на Абелардо де ла Есприеля

16 ноември 2026, 6:09 часа 366 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
ЕФЕ не поставя добра оценка за първите 100 дни на Абелардо де ла Есприеля

Първите 100 дни от управлението на колумбийския президент Абелардо де ла Есприеля бяха белязани от засилване на твърдия му политически курс, нестабилност в правителството и мерки за борба с престъпността и ограничаване на бюджетните разходи, отбелязва в обзор испанската новинарска агенция ЕФЕ. Още: Милион долара за главата му: Сигнал за подготвян атентат срещу новия президент на Колумбия

Крайнодесният президент, който встъпи в длъжност на 7 август, беше принуден да промени част от първоначалните си планове само три дни по-късно, когато земетресение с магнитуд 7,4 опустоши райони в централната и западната част на Колумбия.

Първите три месеца от управлението му бяха съпътствани и от кадрова нестабилност, като близо 20 високопоставени представители на властта напуснаха постовете си, сред които министрите на образованието Вивиане Моралес и на вътрешните работи Родриго Лара. 

Как се справя Де ла Есприеля?

Едно от първите решения на Де ла Есприеля беше да прекрати мирните преговори с всички въоръжени групировки, започнати от неговия предшественик Густаво Петро в рамките на политиката за т.нар. пълен мир. Президентът аргументира решението си с липсата на действителна готовност на тези организации да постигнат мир.

Вместо това той заложи на твърди мерки срещу партизанските и паравоенните групировки и наркотрафикантите, като лично участва в полицейски и военни операции. Според фондация „Идеи за мир“ обаче правителството все още не е разработило стратегия, която да доведе до трайно отслабване на въоръжените групировки, чиито членове и сътрудници наброяват около 29 000 души.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Данните на фондацията показват, че през август и септември убийствата в Колумбия са намалели с 10,6% спрямо същия период на миналата година, отвличанията – с 66,3%, а въоръжените сблъсъци – с 61,9%. Същевременно нападенията срещу инфраструктура и граждански обекти са се увеличили с 44,4%.

Правителството предприе и мащабни мерки за ограничаване на бюджетните разходи. Де ла Есприеля наследи икономика, чийто бюджетен дефицит през 2025 г. достигна 6,4% от брутния вътрешен продукт, а държавният дълг – рекордните 60,5% от БВП.

Президентът обяви съкращаване на държавните разходи с 13,8 трилиона колумбийски песо (около 4,16 милиарда долара) и разпореди започване на преговори с Международния валутен фонд за преодоляване на фискалните затруднения.

Правителството внесе в Конгреса и законопроект за икономическо възстановяване, насочен към ограничаване на държавния дълг, укрепване на публичните финанси и насърчаване на частните инвестиции. Опозицията, оглавявана от бившия кандидат за президент и сенатор Иван Сепеда, обаче твърди, че предложената данъчна реформа ще засегне сериозно гражданите и ще наруши принципа на прогресивното данъчно облагане.

Управлението на Де ла Есприеля беше белязано и от засилване на идеологическото противопоставяне. Президентът отхвърли мирното споразумение, подписано през 2016 г. между колумбийското правителство и партизанската организация ФАРК, и направи неуспешен опит да премахне от Националния музей над 60 произведения, които определи като идеологически.

Още: Подкрепян от САЩ десен кандидат спечели президентските избори в Колумбия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Колумбия 100 дни Абелардо де ла Есприеля
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес