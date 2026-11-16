"Шофьор в камиона има и той завива": Константин Проданов обяви ще бъде ли изтеглен Бюджет 2027

"Не се очаква да има изненади. Разбира се, ще видите най-детайлната картина, вече разбита по сектори и по политики. Но както макрорамката, така и основната посока вече зададохме - направихме презентация на бюджета преди седмица в УНСС". Това коментира в ефира на "Защо" по bTV председателят на бюджетната комисия в Народното събрание Константин Проданов от "Прогресивна България" по повод на извънредното заседание, на което утре Министерският съвет ще разгледа Бюджет 2027. Още: Владислав Панев: Бюджет 2027 може да доведе до рецесия и обедняване

На въпрос дали бюджетът ще бъде изтеглен и пренаписан, каквито са призивите на опозицията, Проданов заяви, че това не е необходимо.

Шофьор в камиона има и той завива

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"Внасянето на бюджета се беше превърнало в една съвсем техническа процедура. Ако въобще се представяше, то беше просто като една счетоводна сметка, обикновено на скучна пресконференция, отбеляза той. Обяснихме какво точно е различното - бюджетът не като съвкупност от числа, които се прехвърлят от една екселска таблица в друга. Става дума за това какво се опитваме да постигнем, какви са ни приоритетите и какви са ни целите", заяви Проданов.

По думите му шофьор в "камиона" има и той завива.

"Аз ще продължа метафората на един мой колега икономист, който каза, че трябва да се завие по-рязко. Виждаме, че се прави завой, но завоят не е достатъчно рязък. Помислете си какво става, когато една кола или камион се движи прекалено бързо и много рязко дръпнете волана. Това обикновено води до преобръщане. Така че тук е въпрос на баланс. Баланс между фискална консолидация - тоест намаляване на разходите, които наистина през последните години растат неумолимо, много над приходите. Защото факт е, че от 2020 г. насам, по редица причини, беше изтървана бюджетната политика", коментира той.

По думите му, това ще бъде първият бюджет от десетилетия насам, в който всъщност има намаляване в абсолютна стойност на разходите.

"Всяка година, като се започне от 2020 г., когато бяха ориентировъчно около 25 милиарда, в момента отиваме на 56-57 милиарда. Тоест те са повече от двойно увеличени. 2027 г. е първата година, когато разходите в абсолютна стойност са с около 800 милиона по-малко. Но наред с това те са с 4 процентни пункта по-ниски като процент от брутния вътрешен продукт. Намаляват от 43,5 до 39,6. Това е много сериозно свиване", обясни той.

"Особено предвид факта, че сме в процедура по свръхдефицит за първи път от 17 години и сме подложени на много сериозни рестрикции от Европейската комисия", посочи председателят.

Припомняме, че международната рейтингова агенция Standard & Poor's свали перспективата пред дългосрочния рейтинг на страната от "позитивна" на "стабилна".

"Същата тази агенция по-рано през годината, малко след изборите, повиши перспективата от стабилна на положителна. Преди около месец и половина другата агенция, която рейтингува нашия дълг - Fitch, също промени перспективата пред нашия кредитен рейтинг от стабилна на позитивна. Какво се е случило отпреди месец и половина досега, че се налага Standard & Poor's да променя перспективата", коментира Проданов.

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