Войната в Украйна:

Най-мащабният удар срещу Русия: ЕС прие нови санкции срещу военната индустрия

12 октомври 2026, 12:05 часа 554 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Най-мащабният удар срещу Русия: ЕС прие нови санкции срещу военната индустрия

Външните министри на страните от Европейския съюз одобриха рекордно разширяване на санкционните списъци, добавяйки близо 1600 нови физически и юридически лица заради войната на Русия срещу Украйна, насочени директно срещу руския военнопромишлен комплекс. "Това е най-голямото разширяване на санкционния списък от началото на войната на Русия срещу Украйна", заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

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"Правим така, че за Русия да бъде значително по-трудно, по-бавно и по-скъпо да произвежда оръжията, с които убива украинци", заяви Калас по повод приетия пакет.

Повече от половината от новите ограничения са пряко свързани с производствената верига за балистични ракети, включително ракетния комплекс "Искандер-М", съобщи Reuters. Санкциите засягат предприятия, ангажирани с разработката и изпитанията на оръжия, производството на твърдо гориво и ракетни двигатели.

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В черния списък попадат още производители на специализиран текстил, както и на синтетични и въглеродни влакна, използвани в ракетните системи. 

Освен това европейските мерки обхващат производители на бойни дронове и корабостроителници, обслужващи военни подводници. Наказателни мерки се налагат и на 77 лица, участвали в организирането на изборите за Държавна дума в окупираните от Русия украински територии, както и на седем физически и юридически лица от Северна Корея (КНДР) във връзка с военното сътрудничество с Москва.

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Кая Калас война Украйна санкции Русия 22 пакет санкции
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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