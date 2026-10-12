Най-мащабният удар срещу Русия: ЕС прие нови санкции срещу военната индустрия

Външните министри на страните от Европейския съюз одобриха рекордно разширяване на санкционните списъци, добавяйки близо 1600 нови физически и юридически лица заради войната на Русия срещу Украйна, насочени директно срещу руския военнопромишлен комплекс. "Това е най-голямото разширяване на санкционния списък от началото на войната на Русия срещу Украйна", заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

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"Правим така, че за Русия да бъде значително по-трудно, по-бавно и по-скъпо да произвежда оръжията, с които убива украинци", заяви Калас по повод приетия пакет.

EU Foreign Ministers just adopted nearly 1,600 new sanctions listings targeting Russia’s military-industrial complex. This is the single largest expansion of our sanctions list since Russia started its war. Europe is again showing a united front. More than half are connected to the production chain for ballistic missiles. We are making it significantly harder, slower and more expensive for Russia to produce the weapons it uses to kill Ukrainians. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 12, 2026

Повече от половината от новите ограничения са пряко свързани с производствената верига за балистични ракети, включително ракетния комплекс "Искандер-М", съобщи Reuters. Санкциите засягат предприятия, ангажирани с разработката и изпитанията на оръжия, производството на твърдо гориво и ракетни двигатели.

В черния списък попадат още производители на специализиран текстил, както и на синтетични и въглеродни влакна, използвани в ракетните системи.

Освен това европейските мерки обхващат производители на бойни дронове и корабостроителници, обслужващи военни подводници. Наказателни мерки се налагат и на 77 лица, участвали в организирането на изборите за Държавна дума в окупираните от Русия украински територии, както и на седем физически и юридически лица от Северна Корея (КНДР) във връзка с военното сътрудничество с Москва.