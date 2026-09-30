Кремъл: Тръмп сваля санкциите срещу пускане на политически затворници? В Русия такива няма!

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"В Русия няма политически затворници". Така говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори на предполагаемо предложение на американския президент Доналд Тръмп за облекчаване на санкциите срещу Москва в замяна на освобождаване на арестуваните. Говорителят на диктатора Владимир Путин коментира публикацията в списание The Atlantic, според която държавният глава на САЩ подкрепял идеята за облекчаване на наказателните мерки срещу Русия в замяна на освобождаването на политически затворници.

"Категорично отричаме", казва Песков на фона на данни за над 4000 политически затворници в Русия

„Категорично отричаме наличието на каквито и да било политически затворници и считаме, че подобна формулировка на въпроса е напълно неуместна“, заяви Дмитрий Песков две години и половина след като най-големият политически опонент на Путин - Алексей Навални - почина в наказателна колония в Харп, северно от Полярния кръг.

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Правозащитни организации и международни доклади показват, че в Русия има над 4000 политически затворници. Повече от 1200 са обявени за "чуждестранни агенти". Данните бяха изнесени от специалния докладчик на ООН за човешките права в Русия Мариана Кацарова в Европейския парламент в края на юни тази година, където се проведе среща с руски дисиденти и правозащитници.

В Руската федерация над 350 организации са забранени като "нежелани" и се водят над пет хиляди политически мотивирани наказателни дела, гласяха още данните.

Снимка: Kremlin.ru

Русия е на трето място в света по брой на лишените от свобода журналисти, като близо една трета от тях са украински граждани. Изтезанията са "широко разпространени и систематични", като са документирани стотици случаи. Повече от сто непълнолетни в момента са задържани по политически или свързани с тероризъм обвинения, гласеше информацията към онзи момент.

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Сега Песков твърди, че руски и американски представители на службите за сигурност поддържат контакти по въпроса за размяната на затворници.

Идеята на Тръмп

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп ще се стреми към освобождаването на руски политически затворници в замяна на частично облекчаване на санкциите срещу Русия, съобщи по-рано The Atlantic. Схемата е предложена от специалния пратеник на Тръмп за Източна Европа - Джон Коул. Според него президентът е дал съгласието си за това. Инициативата обаче все още е в ранен етап.

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Както отбелязва изданието, освобождаването на затворниците може да се превърне в повод за САЩ да облекчат санкциите и да сключват сделки с Русия за петрол, дизел и редкоземни метали още преди края на войната на Москва в Украйна. Подобна схема Коул вече е приложил в Беларус – там през последните години са освободени около 500 политически затворници, а САЩ са облекчили част от санкциите и са започнали преговори за закупуване на беларуски калий. Според Коул в тези преговори участва и Русия.

Идеята е възникнала след срещата на Джон Коул с нобеловия лауреат и основател на „Новая газета“ Дмитрий Муратов през май. Специалният пратеник вече е съставил списък с американци, намиращи се в руски затвори, а с помощта на Муратов се подготвя отделен списък с дисиденти, журналисти и други лица, осъдени за позицията си срещу войната.

На 28 септември Белият дом номинира Коул за поста специален пратеник по въпросите на заложниците, като той ще действа съвместно със Стив Уиткоф.

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Група членове на Камарата на представителите на САЩ - долната камара на Конгреса - същевременно призоваха президента Доналд Тръмп не да облекчава ограниченията срещу Русия, а напротив – да наложи „адските санкции“, приети по предложение на вече покойния сенатор Линдзи Греъм (налагане на до 100% мита срещу държави, купуващи руски петрол). Те направиха това изявление в профила в X на Конгресния комитет за Украйна.

Sanctions relief would only embolden Russia and prolong the war in Ukraine.



Today, Co-Chairs @RepMarcyKaptur, @RepBrianFitz, @RepMikeQuigley, and @RepJoeWilson of the bipartisan Congressional @UkraineCaucus issued the following statement: pic.twitter.com/Cip0BOPixL — Congressional Ukraine Caucus (@UkraineCaucus) September 29, 2026

Автори на изявлението са законодателите Марси Каптур, Брайън Фицпатрик, Майк Куигли и Джо Уилсън. Изявлението е именно в отговор на съобщенията, че администрацията на Тръмп планира да облекчи санкциите срещу Русия в замяна на освобождаването на политически затворници.

Според тях, докато продължава пълномащабната война от страна на Русия и заплахата за европейските съюзници остава, Съединените щати трябва да предприемат всички необходими мерки, за да спрат руския диктатор Владимир Путин. „Облекчаването на санкциите ще окуражи Русия и ще удължи войната“, пише в изявлението.

Конгресмените призоваха също така администрацията бързо да засили икономическия натиск върху Русия. Те считат, че мирът в Европа може да бъде постигнат единствено чрез сила.