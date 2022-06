Напрежение между Киев и Париж заради изказване на Макрон за Русия

Макрон поддържа отворена линия на комуникация с Кремъл и през февруари отлетя за Москва в опит да възпре Русия от нахлуване в Украйна, който се оказа неуспешен. В последното си интервю френският президент заяви: "Не трябва да унижаваме Русия, за да можем в деня, когато боевете спрат, да изградим изходна рампа с дипломатически средства. Убеден съм, че ролята на Франция е да бъде посредническа сила".

В събота Кулеба публикува остро съобщение към Макрон в Twitter: „Призивите за избягване на унижението на Русия могат само да унижат Франция и всяка друга страна, която би призовала за това. Защото Русия е тази, която се унижава сама. По-добре е всички ние да се съсредоточим върху това как да поставим Русия на мястото ѝ. Това ще донесе мир и ще спаси човешки животи“.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.