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Радар за икономика: Най-важните новини на 6 юли 2026 г.

06 юли 2026, 23:00 часа 737 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радар за икономика: Най-важните новини на 6 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 6 юли 2026 г.

"Последният удар": Предупреждение за нова изненадваща тесла за бизнеса с осигурителните прагове в бюджета

Бизнесът у нас го грози драстичен скок на осигурителни прагове, ако бюджетът на управляващите от "Прогресивна България" бъде приет. Промените ще засегнат повсеместно всички.

"Последният удар": Предупреждение за нова изненадваща тесла за бизнеса с осигурителните прагове в бюджета

Ново 20 от родния туризъм: Световното по футбол било виновно за слабия сезон, цените били миналогодишните

В началото на сезона се наблюдава 30-40% спад на туристите, но за това има обективни причини. От една страна, негативната кампания на "българомразците", от втора - страхът на чуждите летовници от ценовия шок у нас след приемането на еврото, и от трета - Световното първенство по футбол.

Ново 20 от родния туризъм: Световното по футбол било виновно за слабия сезон, цените били миналогодишните

Жегите в Европа удрят икономиката

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В Европа екстремните жеги вече не са само климатично явление, а се превръщат във все по-значим фактор, който оказва влияние върху икономическия растеж, производителността, инфлацията и веригите за доставки.

Жегите в Европа удрят икономиката

Снимка: iStock

Решение за добива на ОПЕК повлия на цената на петрола

Електронната неприсъствена сесия на старта на седмицата донесе добри новини за шофьорите по света – нов спад в цените на основните видове петрол, сочи справката на живо на CNBC. Европейският сорт "Брент" поевтиня с 43 цента и вече е на кота 71,69 долара за барел, докато лекият суров петрол от САЩ е по-евтин с 28 цента, до 68,41 долара за барел.

Решение за добива на ОПЕК повлия на цената на петрола

След седмичен рекорд: Курсът на еврото смени посоката

Курсът на еврото смени посоката след записания седмичен рекорд от 1,1455 спрямо долара в петък, 3 юли, но все пак остава над психологическата граница от 1,14 спрямо американската валута. Последно на 2 юли еврото се търгуваше под 1,14 за долар, но след това се движи над това равнище, отново с пикове и спадове.динната. Еврото записа годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута през януари 2026 г.

След седмичен рекорд: Курсът на еврото смени посоката

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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