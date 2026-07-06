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Американските войски, изтеглени от Полша, ще се върнат

06 юли 2026, 15:26 часа 484 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Американските войски, изтеглени от Полша, ще се върнат

САЩ потвърдиха, че американските войски, които бяха изтеглени от Полша, ще се върнат в рамките на няколко седмици. Това заяви днес полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Ройтерс. 

Броят на американските военнослужещи в Полша ще бъде запазен „почти на предишните нива“, каза Камиш през май, като благодари на президента Доналд Тръмп за обявеното от него разполагане в страната на 5000 допълнителни войници. 

Освен това, в началото на юни, полският министър на отбраната заяви, че е отправил до своя американски колега Пийт Хегсет официално предложение за създаване на нова постоянна база на американските сили в Полша.

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Полша американски войски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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