Некачественият бензин разваля колите на руснаците

Руснаците масово са започнали да се обръщат към автосервизи заради проблеми с двигателите си след решението на правителството да понижи качеството на бензина до стандарта Евро-3, съобщиха служители на автосервизи пред радио „Комерсант FM“. По думите им собствениците се оплакват от загуба на мощност, прекъсване на запалването на двигателя и отлагания на пясък в горивото. „Повечето съвременни автомобили са проектирани за висококачествено гориво с ниско съдържание на сяра. Поради това всякакви отклонения могат да повлияят на работата на съвременните системи“, обясни създателят на проекта, Leo Auto.

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Кризата

Правителството разреши производството на бензин Евро-3 на фона на горивната криза, предизвикана от украинските удари по петролните рафинерии. Този бензинов стандарт беше в сила в Европа от 2000 до 2005 г. и сега се счита за остарял. Той се различава от Евро-5 по това, че има по-високо допустимо съдържание на сяра – до 150 мг на килограм срещу 10 мг. Редовната употреба на този вид бензин неизбежно ще доведе до проблеми, отбеляза Андрей Бабушкин, технически директор на LN Distribution LLC. „Дългосрочната употреба на бензин Евро-3 гарантирано води до ускорено износване на системите за пречистване на отработените газове. Първото нещо, което се поврежда, са свещите. Освен това, изгарянето на такова гориво произвежда твърди частици и отлагания, които нарушават образуването на сместа и водят до увеличен разход на гориво“, обясни експертът.

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Решение?

Според него специализираните почистващи препарати за горивни системи могат само частично да смекчат тези негативни последици, но не могат да премахнат сяра и други вредни примеси от горивото, следователно не решават проблема с ниското качество на този бензин.

Ударите

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Припомняме, че украинските въоръжени сили засилиха ударите срещу руската петролна инфраструктура през пролетта. От март насам украински дронове са атакували рафинерии и петролни депа поне 50 пъти. В резултат на това производството на бензин се срина с 25% през юни до 85 000 тона. Междувременно, през летните месеци икономиката консумира 110 000 тона бензин на ден. „Кампанията на Украйна срещу руския енергиен сектор причини широко разпространени щети, водейки страната към най-тежката горивна криза в нейната история“, отбелязаха анализатори от Energy Intelligence.

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