Ако Белгия ни победи, ще кажа, че е било манипулирано, точно както бяха манипулирани изборите през 2020 г.

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп, който явно се намеси и заради това ФИФА опрости наказание от един мач за голмайстора на САЩ, който трябваше да пропусне 1/8-финалната среща с Белгия. Сравнението с "изборите през 2020 г." е защото тогава Тръмп загуби от Джо Байдън и успя да се върне в Белия дом за втори път чак след 4 години. И до днес милиардерът не спира да повтаря как бил "ограбен" и изборите били "манипулирани" - най-вече заради възможността в САЩ да се гласува по пощата, което е сочено от Тръмп като една от основните причини да загуби - ОЩЕ:

Trump:



If Belgium beat us, then they can be really proud.



The other way—if they beat us—I say it was rigged, just like the election was rigged in 2020. pic.twitter.com/I3LI1UYQJz — Clash Report (@clashreport) July 6, 2026