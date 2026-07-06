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Ако Белгия ни победи, ще кажа, че е било манипулирано, точно както бяха манипулирани изборите през 2020 г.

06 юли 2026, 22:55 часа 893 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Ако Белгия ни победи, ще кажа, че е било манипулирано, точно както бяха манипулирани изборите през 2020 г.

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп, който явно се намеси и заради това ФИФА опрости наказание от един мач за голмайстора на САЩ, който трябваше да пропусне 1/8-финалната среща с Белгия. Сравнението с "изборите през 2020 г." е защото тогава Тръмп загуби от Джо Байдън и успя да се върне в Белия дом за втори път чак след 4 години. И до днес милиардерът не спира да повтаря как бил "ограбен" и изборите били "манипулирани" - най-вече заради възможността в САЩ да се гласува по пощата, което е сочено от Тръмп като една от основните причини да загуби - ОЩЕ:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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