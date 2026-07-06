Ако Белгия ни победи, ще кажа, че е било манипулирано, точно както бяха манипулирани изборите през 2020 г.

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп, който явно се намеси и заради това ФИФА опрости наказание от един мач за голмайстора на САЩ, който трябваше да пропусне 1/8-финалната среща с Белгия. Сравнението с "изборите през 2020 г." е защото тогава Тръмп загуби от Джо Байдън и успя да се върне в Белия дом за втори път чак след 4 години. И до днес милиардерът не спира да повтаря как бил "ограбен" и изборите били "манипулирани" - най-вече заради възможността в САЩ да се гласува по пощата, което е сочено от Тръмп като една от основните причини да загуби - ОЩЕ:
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Trump:— Clash Report (@clashreport) July 6, 2026
If Belgium beat us, then they can be really proud.
The other way—if they beat us—I say it was rigged, just like the election was rigged in 2020. pic.twitter.com/I3LI1UYQJz