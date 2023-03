Нарастват случаите на гонорея в Англия

Презервативите могат да спрат разпространението на тази и други полово предавани инфекции. Временните данни показват, че диагнозите през първите девет месеца на 2022 г. са достигнали 56 327 - с 21% повече в сравнение със същия период на 2019 г. ОЩЕ: Предупреждение: Превантивните антибиотици за полови болести са нож с две остриета

Заболяването се причинява от бактерията Neisseria gonorrhoeae. Нелекуваната инфекция може да доведе до безплодие, възпалително заболяване на таза и може да се предаде на дете по време на бременност, предава още BBC.

People urged to take gonorrhoea tests as cases rise in England https://t.co/6cuYU36Nkm