Нарушава традицията: Чарлз III ще отправи коледното си послание от параклис

Крал Чарлз ще произнесе коледното си послание от параклис, свързан с медицинската общност, съобщи Бъкингамският дворец в понеделник.

"Тази година коледното предаване на краля беше заснето в параклиса Фицровия, Лондон. Някогашният параклис на болница Middlesex сега е място за тих размисъл, откриване и празнуване, свързващо различни общности от всички религии или без такива", пише в съобщението на кралската фамилия.

