Настоящето и бъдещето на руската армия: Очаквания и оценки за силата ѝ от Украйна

07 януари 2026, 10:24 часа 525 прочитания 0 коментара
Интересни украински анализи що се отнася до настоящето и бъдещето на руската армия, нейната сила и развитие, се появиха през последните часове.

Още: Западни войници отиват в Украйна да спрат Путин, Black Rock също идва: Много говорене, чакат се действия (ОБЗОР - ВИДЕО)

В своя канал в Телеграм главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски каза, че руснаците копират украинския модел на сили за работа с безпилотни системи във военната сфера. Вече 80 000 руски военни са ангажирани в операциите с дронове, през 2026 година ще станат 165 500, а до 2030 година – почти 210 000, като това са руските планове според Сирски. Държавните поръчки за производство на далекобойни дронове в Русия за 2025 година са преизпълнени, с 6% над планираното - на ден руснаците произвеждат вече по 400 далекобойни дрона, добавя украинският генерал. "Този, който има повече дронове, запазва повече от своите войници и по-ефективно унищожава врага", подчертава Сирски.

Той казва и, че само през декември, 2025 година ВСУ са изпълнили 339 000 мисии с дронове, както и 2100 с наземни роботизирани системи. Има увеличение с 31% на поразените цели. Русия е загубила над 33 000 руски войници през декември 2025 година в Украйна – при това говорим само за потвърдените с видеокадри загуби, реалното число е по-голямо, обобщава Сирски.

Интересна забележка относно дроновете и от украинския телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". Той твърди, че в руската армия много бързо се увеличават подразделенията с оператори на дронове, само че това става за сметка на качеството – тези нови оператори не са достатъчно компетентни и това е силно изразена тенденция. Каналът обаче не си прави илюзии и поставя въпроса докога ще е така. Отделно, по-често напоследък руснаците организират разузнавателни мисии с FPV дронове и после на база резултатите от тези мисии правят операции с удари.

Структурното развитие на руската армия

В свой нов анализ украинският о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, обръща внимание специално на руските военни резерви и то от стратегическа гледна точка предвид всички заявики на режима на Путин в тази насока заради "предполагаемата заплаха от НАТО". Машовец напомня, че Русия е имала планове да разположи в Украйна 17 нови дивизии и 9 нови бригади. Вместо това са дошли само 4 нови дивизии – 68-ма мотострелкова, 71-ва мотострелкова, 55-та на руската морска пехота и 120-та от състава на Руския балтийски флот. Три от тези формирования са от възстановения Ленинградски окръг, който трябва да е основна опора на руската военна машина срещу НАТО. "Реалностите на войната" допринесоха за факта, че формирането и разполагането на останалите руски дивизии очевидно беше отложено от руското военно командване за периода 2026-2030 г. (говорим за 9 мотострелкови, 2 артилерийски, 1 десантно-щурмова и 1 брегова отбранителна дивизия), както и редица отделни бригади", уточнява Машовец. Но той добавя, че грандиозните руски планове за бъдещето си остават – най-вече за Южния военен окръг, където през 2026 година трябва да се разположат три мотострелкови дивизии, а този окръг основно отговаря за войната в Украйна.

Защо руските планове не са осъществени? Заради големите загуби на фронта в Украйна – между 850 и 1150 убити руски войници дневно през 2025 година. Новите руски войници, влезли в руската армия през 2025 година, са около 400 000 – 405 000, което вече е по-малко от загубите (убити и ранени) през цялата година, с около до 20 000 души. За тази година Русия планира да набере с договори с руското военно министерство около 410 000 войници. Ако обаче тенденцията на загуби на хора в Украйна за руснаците остане през 2026 година или се влоши, не може да се говори за формиране на стратегически военни резерви, което не е достатъчно за всичко планирано, категоричен е Машовец. Според негова информация, отделно от хвърляното на фронта в Украйна, за да може да си изпълни прилично плановете за формиране на стратегически военни резерви, на Русия ѝ трябват поне 70 000 нови войници, поне 500 танка при годишно производство на нови танкове от около 350 бройки, поне 1100 бронирани машини, поне 570 зенитни оръдия и 200 ракетни системи за залпов огън. "Много се съмнявам, че всичко това ще дойде като манна небесна", заключва Машовец, който в анализа си обръща внимание и, че понятието "дивизия" в Русия доста се е променило заради войната в Украйна и вече говорим за по-скромни показатели, за да отговаря една част на етикета "дивизия".

Каква е съвременната руска дивизия предвид случващото се в Украйна, наричана "щурмова"? Машовец я описва така: Куп мотострелкови батальони, които се движат или на стари трактори, или на "импровизирани машини" с неясна етимология, със задължителни "щурмови роти" или "щурмови взводове", в най-добрия случай няколко танкови роти, 1-2 артилерийски дивизиона (понякога обаче се срещат и артилерийски полкове), минимална противовъздушна отбрана (не повече от едно зенитно оръдие на дивизия или дори няколко батареи). Има малко камиони и специални машини, но има много мотоциклети, китайски и самоделни бъгита и др.

Ивайло Ачев
