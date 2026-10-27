НАТО да се готви за война с Русия: Британският министър на отбраната предупреди, Лавров вижда "по-лоша" война в Украйна (ВИДЕО)

"Трябва да сме готови за сценарий, при който Обединеното кралство и съюзниците му са във война с Русия. Не защото искаме война – нямаме спор с руския народ и нямаме желание да воюваме с Русия, НАТО е отбранителен съюз. Но когато Путин дава уверения, че няма намерения да провокира война с НАТО, си спомняме какво каза за Украйна само дни преди да я нападне. И виждаме ясно държавно спонсорираният тероризъм, който Кремъл координира срещу държавите от НАТО". Думите са на британския министър на отбраната Уес Стрийтинг. Той ги каза във Варшава, на пресконференция рамо до рамо с полския си колега Владислав Косиняк-Камиш - ОЩЕ: "В Запада успешно е насаден митът, че Русия винаги печели", но историята разказва съвсем друго (ВИДЕО)
💥 NATO is preparing for the worst — war with Russia During a meeting in Warsaw, British Defence Secretary Wes Streeting said the Alliance must be prepared for the worst-case scenarios. He stressed, however, that NATO does not seek war with Russia, as it is a purely defensive alliance. “But when Putin gives assurances that he has no intentions to provoke a war with NATO, we're reminded of what he said about Ukraine only days before the invasion,” the minister warned. What do you think? Is Putin bluffing, or is he actually planning to attack NATO?— NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2026
Думите на Стрийтинг са много на място предвид това, което каза руският външен министър Сергей Лавров за войната в Украйна – пред главни редактори на африкански медии. Лавров категорично показа какво мисли Путинова Русия за мир в Украйна: "Войната ще продължи и бих казал, че има тенденция да стане по-лошо" - ОЩЕ: Европа опита да преговаря с Путин, но срещна ултиматуми - Украйна да се предава, НАТО да се свие (ВИДЕО)
Russia's Foreign Minister Lavrov: The Ukraine War will continue. And I would even say that it shows a tendency toward escalation. https://t.co/sIKBc5aSO8— Clash Report (@clashreport) October 27, 2026