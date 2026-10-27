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НАТО да се готви за война с Русия: Британският министър на отбраната предупреди, Лавров вижда "по-лоша" война в Украйна (ВИДЕО)

27 октомври 2026, 18:57 часа 689 прочитания 0 коментара
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб
НАТО да се готви за война с Русия: Британският министър на отбраната предупреди, Лавров вижда "по-лоша" война в Украйна (ВИДЕО)

"Трябва да сме готови за сценарий, при който Обединеното кралство и съюзниците му са във война с Русия. Не защото искаме война – нямаме спор с руския народ и нямаме желание да воюваме с Русия, НАТО е отбранителен съюз. Но когато Путин дава уверения, че няма намерения да провокира война с НАТО, си спомняме какво каза за Украйна само дни преди да я нападне. И виждаме ясно държавно спонсорираният тероризъм, който Кремъл координира срещу държавите от НАТО". Думите са на британския министър на отбраната Уес Стрийтинг. Той ги каза във Варшава, на пресконференция рамо до рамо с полския си колега Владислав Косиняк-Камиш - ОЩЕ: "В Запада успешно е насаден митът, че Русия винаги печели", но историята разказва съвсем друго (ВИДЕО)

Думите на Стрийтинг са много на място предвид това, което каза руският външен министър Сергей Лавров за войната в Украйна – пред главни редактори на африкански медии. Лавров категорично показа какво мисли Путинова Русия за мир в Украйна: "Войната ще продължи и бих казал, че има тенденция да стане по-лошо" - ОЩЕ: Европа опита да преговаря с Путин, но срещна ултиматуми - Украйна да се предава, НАТО да се свие (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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