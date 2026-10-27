Рекорден брой изследвания и учени в новата антарктическа експедиция

За пета поредна година Kaufland подкрепя работата на българските учени и екипа на Ледения континент

Над 35 научни проекта ще бъдат изпълнени по време на юбилейната 35-а българска антарктическа експедиция. В нея ще участват близо 125 души, които ще работят на Българската антарктическа база и Българският военен научноизследователски кораб (НИК 421) „Св. св. Кирил и Методий“. Той ще отплава на 4 ноември от Морска гара „Варна“ и по план ще плава 45 дни до Антарктида. За пета поредна година Kaufland България подкрепя работата на българските учени, като осигурява близо 30 тона хранителни и нехранителни продукти за експедицията. С тазгодишното дарение общата подкрепа от ритейлъра от началото на партньорството ще надхвърли 120 тона.

„Искам да благодаря на Kaufland за огромната подкрепа. Голямото дарение, което ни дават ежегодно, осигурява хранителните и нехранителните продукти за близо половин година на полярната ни база и за екипажа на кораба по време на пътуването и престоя му в Антарктида. Страната ни има много силно присъствие на Ледения континент. Ние се явяваме като притегателен център за всички наши съседни страни и сме своеобразен хъб на полярните изследвания за нашия регион“, каза ръководителят на българските антарктически експедиции проф. дн Христо Пимпирев.

Работата на българската база в Антарктида ще продължи от средата на ноември до средата на март 2027 г. На българската база традиционно работят учени от Румъния, Гърция, Черна гора, Турция и ОАЕ, а тази година и от Китай, Колумбия, Еквадор, Бразилия, Португалия и САЩ.

По време на предстоящата експедиция учените ще работят по проекти в областта на екологията, морската биология, орнитологията, геологията, биологията, физиката и други научни направления. Българският антарктически институт продължава и конкурсите за научни проекти на млади учени с цел насърчаване на научната им кариера, като отново в експедицията ще се включи млад учен от Физическия факултет на Софийския университет.

Участниците ще отпътуват в 7 различни групи. Освен българския кораб (НИК 421), ще се ползват испански кораби, както и самолети на ВВС на Чили, Колумбия и Бразилия. За първи път 12 проекта ще бъдат реализирани от борда на българския научноизследователски кораб.

Сред ключовите постижения през миналата година е завършването и пускането в експлоатация на новия лабораторен блок в българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън. През настоящата експедиция той ще бъде оборудван със специализирана апаратура, която ще разшири възможностите за провеждане на научни изследвания на Ледения континент.

В експедицията през миналата година са участвали близо 75 души и са изпълнени над 35 научни проекта, коментира още Драгомир Матеев, заместник-директор на Националния център за полярни изследвания към Софийския университет и човекът, който стои зад сложната логистика на българските експедиции. Той заяви, че тази година броят на проектите и участниците ще надмине рекордния миналогодишен брой.

Българският институт се отваря и към проекти за изкуството. От разработки в една дисциплина проектите на базата постепенно се превръщат в мултидисциплинарни екипи с международно участие и нови партньорства. Тази година дори ще се изработват скулптури от различни материали, открити на брега - най-често останки от потънали кораби.

В момента Българският институт кандидатства за рекорд на Гинес с платно, съставено

от 8 хил. детски рисунки (близо 100 кв. м), под мотото „Земята – това е нашият дом“.