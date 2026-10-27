Любо Ганев разкри защо световна волейболна звезда не е играла за България

Преди няколко години - през 2020 г., се появиха много слухове за възможността световната звезда на волейбола Нумори Кейта да заиграе за българския национален отбор. Това раздвои фенската общност у нас, но в крайна сметка не се стигна до нищо такова. Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев разкри пред колегите от "Sportal", че Кейта не е имал нужния стаж в България, за да заиграе за националния ни отбор.

Любо Ганев: "На практика това нямаше как да стане"

Ето какво каза Любо Ганев: "Истина е, че през 2020 година започна процедура по издаване на българско гражданство на Нумори Кейта. Роденият в Мали волейболист искаше да играе за националния отбор на България, но реално на практика това нямаше как да стане. За да играе за националния отбор на България, то Кейта трябваше да живее и играе поне 3 поредни години в България…

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Pallavolo Bulgaria - Ljubo Ganev spiega perchè Noumory Keita non ha giocato per la nazionale bulgara https://t.co/zepB6qjmrD — iVolley (@iVolleymagazine) October 27, 2026

"Нито един клуб в България не можеше да осигури огромната заплата"

Това обаче нямаше как да стане, защото му даваха страхотни пари, за да се състезава за отбори в Република Корея и Италия. Нито един клуб в България не можеше да осигури огромната заплата на Нумори Кейта и затова тази идея не можа да се реализира". В момента националният отбор на България е на много високо ниво, като залага само на българи, които носят успехи. Според последни информации, Нумори Кейта може да заиграе за националния отбор на Италия за Световното първенство през 2027 г.

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