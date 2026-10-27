Как Кими Антонели срути йерархията в Мерцедес и превзе Формула 1

"Газ до дупка" е спортна рубрика на Actualno.com с автори Дария Александрова и Жанина Колева, посветена на историите, пилотите и големите въпроси във Формула 1 и Формула 2.

Във Формула 1 понякога е достатъчен един сезон, за да промени всичко. Пилотът, от когото се очаква да се учи, изведнъж започва да диктува темпото, а по-опитният му съотборник се оказва в позицията да го преследва. Именно през такава промяна премина отборът на Мерцедес през 2026 г., когато Кими Антонели превърна обещаващия си талант в реална заплаха за амбициите на Джордж Ръсел.

Неочакваният обрат в Мерцедес

Само година по-рано двамата изглеждаха като естествено допълнение един към друг. Ръсел беше утвърденият пилот, който трябваше да поведе отбора в новата ера след напускането на Люис Хамилтън, а Антонели беше тийнейджърът, на когото Мерцедес даде шанс да се докаже. Днес обаче ситуацията е коренно различна. Младият италианец се намира на крачка от световната титла само на 20-годишна възраст, а съперничеството между двамата вече е не просто вътрешна конкуренция, а една от централните теми в сезона.

В началото на 2026 г. ролите привидно изглеждат ясни. Ръсел разполагаше с повече опит във Формула 1 и вече е доказвал, че може да печели състезания. Антонели, от своя страна, трябваше да покаже, че може да превърне скоростта си от изминалия сезон в постоянни резултати. Сезонът обаче започна по начин, който бързо промени очакванията. Ръсел спечели откриващото състезание в Австралия, но Антонели отговари с победи в Китай и Япония. След първите три кръга двамата вече бяха основните претенденти за титлата, а с напредването на сезона италианецът излезе начело в класирането.

Ситуацията принуди Мерцедес да проведе разговор с двамата пилоти и Тото Волф. Отборът искаше да им позволи да се състезават свободно, но и да постави ясна граница - съперничеството не трябва да застрашава резултатите на тима или да завършва с контакт между двата автомобила. Посланието на пилотите също бе категорично. Те искат да имат свободата да се борят един срещу друг, без отборът предварително да определя кой трябва да отстъпи. Ръководството прие желанието им, но предупреди, че при риск за общия резултат ще се намеси. Отборът имаше тежката задача да запази конкуренцията между двамата, но същевременно да предотврати ситуация, в която вътрешното съперничество вреди на общите цели.

Напрежението в отбора продължи да расте

С напредването на сезона съперничеството започва им да става видимо не само на пистата. Ръсел призна, че отношенията му с Антонели са се променили значително. Двамата все още се разбират и изпитват уважение един към друг, но вече прекарват повече време съсредоточени върху собствените си задачи и представянето си. Ръсел не поставя под съмнение качествата на съотборника си, нито представя отношенията им като личен конфликт, но между двамата съществува дистанция.

За Кими Антонели сезонът вече може да се превърне в повратна точка не само в кариерата му, но и в историята на Формула 1. Едва на 20 години италианецът е на крачка от световната титла, след като победата в Остин увеличи аванса му пред Ръсел на 123 точки. При пет оставащи кръга Антонели се нуждае от още само две очки, за да си гарантира шампионския трофей. Така момчето, на което Мерцедес повери бъдещето си, е напът да се превърне в най-младия световен шампион в историята на спорта. А независимо дали ще го направи още в Мексико, едно вече е ясно - Антонели не чака реда си да наследи върха, той го завладява.

Автор: Жанина Колева

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