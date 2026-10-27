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Заради Израел: Нидерландия се отказа от участие на Евровизия 2027

27 октомври 2026, 19:37 часа 788 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Бургас
Заради Израел: Нидерландия се отказа от участие на Евровизия 2027

Нидерландия се оттегли от песенния конкурс „Евровизия", който ще се проведе в България през 2027 г., предадоха АФП и Ройтерс, позовавайки се на обществената телевизия NPO - Фондацията за нидерландските обществени медии, която посочи „деликатния" въпрос относно участието на Израел. „От известно време знаем, че участието на Израел предизвиква различни реакции в обществото и е източник на дебати и разделение. Ето защо, след консултации със Съвета на телевизионните оператори, Ен Пе О реши да се откаже от участие в изданието през 2027 г.", посочва в изявление медийният директор на телевизия Юре Босман, цитиран от АФП.

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Йет де Раниц, изпълнителен председател на NPO, призна, че това решение ще разочарова много нидерландски фенове на „Евровизия". Той допълни, че конкурсът все пак ще бъде излъчен по обществените телевизионни канали. „Заради деликатните въпроси, свързани с актуалните теми, решихме засега да се дистанцираме малко", каза Де Раниц.

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Конкурсът наскоро беше засегнат от вълна от бойкоти, свързани с участието на Израел, в знак на протест срещу неговата офанзива в Газа в отговор на атаката на групировката „Хамас", извършена на 7 октомври 2023 г. Ирландия вече обяви, че няма да участва в конкурса, а директорът на испанската обществена телевизия се обяви в подкрепа на бойкот. В началото на месеца чешката обществена телевизия също се оттегли, като обаче посочи като причина бюджетни ограничения.

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„Евровизия-2027" ще се проведе в българския град Бургас. Полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май, а финалът - на 15 май. България ще бъде домакин на конкурса за първи път след победата на певицата Дара с песента Bangaranga на „Евровизия-2026" във Виена.

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Евровизия конкурс Нидерландия Евровизия 2027
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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