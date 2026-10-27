"Братска" любов: Само 1 от 10 беларуси е готов да пусне руснаци под наем в дома си

"За съжаление, намирането на апартамент беше истинска борба. Само един от 10 наемодатели е готов да даде жилище под наем на рускиня." Това е печалната констатация на руска гражданка, която се преместила да живее в Беларус, цитирана от беларуското издание "Хартия 97". В същия материал изданието цитира и друга рускиня, която емигрирала първо в Казахстан, а след това в Беларус. В социалната мрежа Threads тя споделила, че в Беларус се е сблъскала с много повече трудности заради руското си гражданство.

"Преместването в Беларус беше много по-трудно от предишния ми опит в Казахстан. Всичко беше трудно – от транспортирането на вещите ми и котката ми Тиша до намирането на работа и апартамент и попълването на документите. При наемането на жилище утежняващите фактори бяха: млада двойка (24-25 години), котката ми Тиша и, разбира се, руското ми гражданство. Каквото и да казват другите, за имигрантите от Русия е много трудно да започнат живота си от нулата в Беларус", пише тя.