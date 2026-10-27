Новият треньор на Септември проговори след тежкия дебют срещу Черно море

Новият наставник на Септември София Младен Кашчелан коментира тежката загуба на тима срещу Черно Море в първия мач, в който черногорският специалист застава начело. “Моряците” надвиха столичани с 2:0, след ожесточен двубой и два червени картона. Кашчелан призна, че предстои сериозна работа за подобряване на представянето на тима.

Първите думи на Кашчелан след тежкия сблъсък очертаха новия курс пред столичани

“Няма да търся извинения за това, което се случи – за терена, за пътуването. Нашият тим е проблемът. Имахме шансове, но не успяхме да вкараме гол. Не е краят на света, играчите ми дадоха всичко, на което са способни“, сподели той.

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„Ще трябва да анализираме и да се подготвим за това, което ни предстои. Сигурен съм, че ще се подобряваме. Няма как да дойдем и да правим генерални изводи за тези три дни. Радвам се, че успяхме да свършим някои добри неща. Наистина не знам, наистина не знам какво да ви отговоря. Играчите искаха да вкарат, да вкарат. Това е футбол, понякога успяваш, понякога не. Ако бяхме вкарали три гола, никой нямаше да говори за тези пропуски. Искам да видя, че играчите започват да разбират моята философия на игра. Искам да бъдем по-агресивни, за да се поздравим с три точки“, каза още новият наставник на Септември.

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