"Буданов едва сдържа гнева си": Срещата с Уиткоф била прекъсната

Бившият топ разузнавач на Украйна, а днес ръководител на канцеларията на Зеленски Кирило Буданов едва сдържал гнева си на срещата с пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър на 9 октомври във Флорида, САЩ. Тогава американските преговарящи предложили възобновяване на доставките на руски петрол и газ за Европа през Украйна като част от следвоенното икономическо сътрудничество. Буданов побеснял, а срещата била прекъсната, пише Le Monde.

Според вестника, в плана на Уиткоф било възобновяване на пълната експлоатация на тръбопроводите, пренасящи руски горива до Европа през украинска територия. Американецът се опитал да убеди украинските преговарящи, че това ще донесе приходи от транзит за Украйна и ще намали разходите за енергия за европейските потребители.

Кирило Буданов реагирал много остро и възмутено заявил, че това би направило Киев зависим от Москва. Изданието отбелязва, че Буданов "едва сдържал гнева си". "Нашият модел не е Беларус, а Полша!", отговорил той на Уиткоф, след което срещата приключила.

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След срещата Буданов се обадил на украинския президент Володимир Зеленски, който, според изданието, го посъветвал да не показва емоции. По-късно преговорите били възобновени, но повече въпросът за транзита на горива не бил повдигнат.

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