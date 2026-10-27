В Москва започна ловът на млади мъже за фронта

В Москва отново са започнали усилено да прибират млади мъже в наборна възраст, като ги задържат в метрото, близо до домовете им, на улицата, в общините и паспортните служби. Това алармира руската правозащитна организация "Идите лесом", която бе създадена през 2022 година, малко след обявяването на мобилизацията в Русия, и има за цел да помогне на руски граждани да избегнат военна служба и участие във войната в Украйна.

В телеграм канала на организацията е публикувано съобщение, че само за периода 13 - 21 октомври при тях са постъпили шест сигнала за задържане на наборници в руската столица. Един от примерите е студент от московски университет, който е бил задържан на вратата на апартамента си и отведен във военен комисариат. В друг от случаите, за които е сигнализирано, дори не е известно къде е отведен младежът.

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