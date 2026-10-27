Черно море записа първа победа от над 2 месеца над столичен отбор в мач с 2 червени картона

Черно море прие Септември София на стадион "Тича" в предпоследния мач от 12-ия кръг на Първа лига. "Моряците" победиха столичани с 2:0, като това беше първи триумф за тях от над 2 месеца. Последната им победа дойде срещу Дунав Русе на 21 октомври. Черно море вкара всичките си голове през първото полувреме, като през втората част не допусна много положения пред вратата си.

Черно море поведе през първото полувреме

Черно море започна срещата доста убедително, като създаде опасни положения още в първите минути. Четвърт час след началото на срещата, Георги Лазаров получи страхотно извеждащо подаване през центъра на терена и преодоля Владимир Иванов, който беше излязъл далеч пред голлинията си. Само няколко минути, след като изостанаха в резултата, "синьо-червените" удариха греда. От своя страна, "моряците" се възползваха от инерцията, която набраха след попадението на Лазаров и само 11 минути по-късно капитанът Васил Панайотов удвои преднината на възпитаниците на Илиан Илиев. В края на първото полувреме Септември осъществи натиск, но не успя да стигне до гол.

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Септември София не успя да отбележи

През второто полувреме Септември София правеше каквото може, за да се доближи до вратата на Черно море. Столичани владееха топката в около 60% от времето, но не успя да създаде много положения. "Синьо-червените" все пак стигнаха до едно попадение, но радостта им бързо бе потушена от главния арбитър, който отсъди нарушение в атака. В остатъка от втората част Септември продължи с натиска. Гостите уцелиха още една греда, която допълнително обезкуражи футболистите. В самия край на добавеното време и двата отбора получиха по един червен картон - Идрис Буна за домакините и Галин Иванов за гостите. До последния съдийски сигнал друг гол не падна и Черно море записа първа победа в Първа лига от над 2 месеца.

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