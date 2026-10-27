Кличко: Хванем ли някой корумпиран, режем му пръстите, ръцете, ушите, главата (ВИДЕО)

"Не дай Боже някой да се забърка в корупция — ще му отрежем пръстите, ръцете, ушите и главите, за да сме сигурни, че други няма да посмеят да направят същото. Ясна позиция". Думите са на кмета на украинската столица Киев Виталий Кличко. Той ги изрече в интервю за украинската редакция на BBC, след като беше засечен с въпроси за корупцията специално в Киев. По-конкретно - за бивш ръководител на метрото в Киев и операция "Чист град" на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ).

🪓 “God forbid anyone gets involved in corruption — we'll chop off their fingers, hands, ears, and heads to make sure others don't dare do the same” That's how Kyiv Mayor Vitali Klitschko described his fight against corruption in the city administration during an interview with the BBC. He later clarified, however, that he was talking about firing corrupt officials and holding them accountable under the law. — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2026

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Случаят с ръководителя на Киевския метрополитен Виктор Брагински е емблематичен - той официално се издирва от НАБУ, защото е разследван за мащабна корупция. Конкретно - НАБУ и украинското следствие обвиняват Брагински и негови съучастници в присвояването на над 3 милиона долара (около 137,5 милиона гривни щети за бюджета). Схемата е свързана с транспортирането и доставката в Украйна на стари вагони за метро, които бяха безвъзмездно дарени на Киев от Полша.

"Чист град" е друго мащабно разследване - за присвояване на държавни имоти в Киев от общински съветници и служители в украинската столица. Организираната престъпна група е регистрирала фиктивна собственост върху имоти, като е казвала, че притежава несъществуващи или рушащи се постройки (малки стопански обекти или тоалетни). Това е ставало в апетитни парцели в центъра на Киев. По този начин се заобикаляли задължителните публични търгове и е можело да се приватизира земята за мащабно строителство. От престъпната схема са "заработени" 11,6 млн. гривни, но НАБУ се намесва навреме, за да спре препиране на още 83,7 млн. гривни - това гласи информация на официалния сайт на институцията.

В интерювото Кличко все пак уточни, че има предвид не физически да обезобразява уличени в корупция служители, а да ги уволнява и да бъдат съдени - ОЩЕ: Украйна разследва корупция сред служителите на Зеленски