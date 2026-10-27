Премиерът на Дания се ядоса, че Финландия и Норвегия са се обадили на Путин (ВИДЕО)

Датският министър-председател Мете Фредериксен заяви, че е скептична по отношение на телефонния разговор, който финландският президент Александър Стуб и норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре проведоха с руския диктатор Владимир Путин на 27 октомври. Тя е на посещение във Финландия, където днес и утре се провежда среща на външните министри от скандинавските страни. Оттам премиерът на Дания не пропусна да коментира горещата тема относно мирните преговори.

Без съгласуване с ЕС

Мете Фредериксен разкритикува разговора, като заяви, че инициативата на Хелзинки и Осло не е била съгласувана с другите партньори от Европейския съюз. Тя подчерта, че Европа трябва да запази единството си и да избягва индивидуални дипломатически инициативи.

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Denmark’s Prime Minister Mette Frederiksen criticized the Finland-Norway call with Vladimir Putin, saying the initiative had not been coordinated with other EU partners. She said Europe must preserve unity and avoid individual diplomatic initiatives. #Europe https://t.co/ZqA1Ae38cm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 27, 2026

Датският премиер подчерта, цитирана от DR.dk, че не вижда признаци Русия да иска мир с Европа - нещо, което и самият диктатор Владимир Путин е дал да се разбере, според изявленията на Кремъл след края на телефонната дискусия. Фредериксен заяви, че това е очевидно както от продължаващата хибридна война на Русия, така и от ежедневните ѝ брутални и агресивни атаки срещу Украйна.

Във вторник, 27 октомври, финландският президент Александър Стуб и норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре проведоха телефонен разговор с Путин по своя собствена инициатива, но Кремъл потвърди, че са срещнали от другата страна добре познатата лекция за "първопричините" за войната, разпространявана от Москва.

След това лидерите на Финландия и Норвегия проведоха телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски, за да го информират какво точно се е дискутирало със стопанина на Кремъл относно мирните преговори.

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