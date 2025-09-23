Войната в Украйна:

НАТО официално отговори на Русия за провокациите с изтребители и дронове (ВИДЕО)

23 септември 2025, 15:40 часа 287 прочитания 0 коментара
НАТО официално отговори на Русия за провокациите с изтребители и дронове (ВИДЕО)

"Русия не бива да се съмнява - НАТО и съюзниците ще използват, в съответствие с международното право, всички необходими военни и невоенни инструменти, за да се защитим и да възпираме всички заплахи от всички посоки. Ще продължим да реагираме по начина, времето и областта, които изберем. Нашият ангажимент по член 5 е непоколебим". Това гласи официалното становище на НАТО предвид искането на Естония за консултации по чл. 4 на Договора за НАТО. Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени.

Съгласно текста, дискусиите в Северноатлантическия съвет – основния политически орган на НАТО, могат потенциално да доведат до някаква форма на съвместно решение или действие.

Алиансът уверява, че ще продължи с ответните мерки като "Източен страж". Операцията стартира на 12 септември, като основната цел е да бъдат "запушени" дупките в отбраната на страни-членки на Алианса от Северно до Черно море. Ключовата цел сега е да се премине към интегрирана система за отбрана - т.е. повече военни ресурси на НАТО да са взаимносвързани и готови за действие, а не да има подкрепа за даден съюзник чак като има нужда и "първият сблъсък" да се поеме само от въпросния съюзник. Още: Дроновете срещу летището в Копенхаген са най-сериозната атака срещу датска инфраструктура досега: Мете Фредериксен

Според НАТО, в случая с Естония Алиансът е реагирал както трябва: "Реакцията на НАТО беше бърза и решителна. Съюзнически самолети бяха изпратени в бойни действия, за да ги прехванат и ескортират от естонското въздушно пространство.

Това нахлуване е част от по-широк модел на все по-безотговорно руско поведение. Това е вторият път за две седмици, в който Северноатлантическият съвет се среща по член 4. На 10 септември Съветът проведе консултации в отговор на мащабното нарушение на полското въздушно пространство от руски дронове. Няколко други съюзници – включително Финландия, Латвия, Литва, Норвегия и Румъния – също наскоро преживяха нарушения на въздушното пространство от страна на Русия. Изразяваме пълната си солидарност с всички съюзници, чието въздушно пространство е било нарушено. Русия носи пълна отговорност за тези действия, които са ескалиращи, рискуват да доведат до погрешни преценки и застрашават човешки животи. Те трябва да спрат.".

Руските нарушения

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През последните месеци Русия е извършила серия от нарушения на въздушното пространство на съюзници от НАТО:

  1. На 10 септември Северноатлантическият съвет заседава по чл. 4 заради мащабно нарушение на полското въздушно пространство от руски дронове.
  2. Норвегия официално съобщи за три нарушения през 2025 г. – над Баренцово море и над Финмарк, най-северната област, граничеща с Русия. Това са първите подобни инциденти от над десетилетие. Нарушенията са траели между 1 и 4 минути.
  3. Латвия, Литва, Финландия и Румъния също съобщиха за руски дронове или самолети, навлезли в техните зони.
  4. В Естония три руски МиГ-31 навлизат във въздушното пространство на НАТО за 12 минути – най-дългият регистриран случай в региона. Още: Ако нарушат границата: Швеция реши как ще действа срещу руските самолети

Генералният секретар: "Не сме наивни"

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че макар пактът да е отбранителен съюз, той не е "наивен":

"Руснаците знаят, че ако е необходимо, няма да се поколебаем. Ще продължим да действаме спокойно и решително, на основата на оценката за заплахите", заяви той.

По думите му в конкретния случай с Естония не е преценено, че съществува пряка заплаха за населението или инфраструктурата, затова се е предприело съпровождане извън въздушното пространство, а не сваляне. "Действията на руснаците са неприемливи и безотговорни, независимо дали са умишлени или не", подчерта Рюте. Още: Стена срещу дронове: Експерти за ролята на щита и как би функционирал

Той припомни, че в района на Балтийско море вече се намира американският самолетоносач "Джералд Форд", който участва в отдавна планирани учения.

Хибридни заплахи и атаки с дронове

Паралелно с нарушенията на въздушното пространство, Европа е изправена и пред хибридни атаки:

  1. В Дания летището в Копенхаген беше затворено за няколко часа заради появата на неизвестни дронове, което засегна около 20 000 пътници. Премиерката Мете Фредериксен определи случилото се като "най-сериозната атака срещу датска инфраструктура досега".
  2. Норвегия също временно затвори летището в Осло, след като двама души бяха арестувани за управление на дронове в забранени зони.
  3. Кибератака срещу компанията "Collins Aerospace" доведе до смущения на летища в Лондон, Берлин и Брюксел.
  4. В същото време Русия ежедневно съобщава за сваляне на десетки украински дронове над своя територия, включително над Москва, където летище "Шереметиево" бе затворено с часове.

Рекорд в Украйна

Междувременно стана ясно, че дрон е поставил нов скоростен рекорд за Украйна и Европа, ускорявайки FPV до 423 км/ч. Според разработчика – компанията Defender – това се равнява на 110 метра в секунда. Още: Полша иска помощ от Украйна в борбата с дронове

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Въздушно пространство НАТО дронове Източен страж
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес