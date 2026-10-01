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НАТО получава награда за мир за 2026 година

01 октомври 2026, 10:51 часа 444 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
НАТО получава награда за мир за 2026 година

НАТО днес ще получи Международната награда за мир на Вестфалия за 2026 г., придружена от парична премия от 100 000 евро. Церемонията ще се състои в Историческото кметство на германския град Мюнстер, предаде ДПА. Алиансът ще бъде удостоен с наградата за приноса си за мира в Европа. 

Очаква се германският канцлер Фридрих Мерц да произнесе похвалната реч, а наградата ще бъде приета от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. 

Младежката награда пък, заедно с 50 000 евро, ще бъде връчена на международната европейска инициатива “сошиоМовенс” (socioMovens) с централа в Дортмунд, Германия. Църковната фондация работи за по-хуманен живот в Европа чрез проекти в Централна и Източна Европа. 

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Международната награда за мир се присъжда на всеки две години от Икономическото общество на Вестфалия и Липе. Тя отбелязва Вестфалския мир от 1648 г., сключен в кметствата на Мюнстер и Оснабрюк. Мирното споразумение слага край на Тридесетгодишната война и се смята за един от основополагащите елементи на европейския мирен ред, основан на равнопоставени суверенни държави.

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НАТО награда за мир
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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