Путин победи училище в Киев: Русия прати деца в убежищата с нова атака от нестихващата серия (ВИДЕО)

Руските сили не спират да тероризират Киев, и то постоянно - през последните дни почти няма пауза във въздушните нападения, които сутрин, обед и вечер карат местните жители да се укриват под звука на сирени за тревога. Тази сутрин, 1 октомври, училище в украинската столица е било повредено при пореден удар, съобщиха местните власти. Според кмета Виталий Кличко става въпрос за учебно заведение в район Соломянски. Децата, за щастие, са били в убежище и никой не е пострадал.

„Дрон е ударил сградата на училище в район Соломянски. Има пожар. Децата са били в убежище. На мястото се изпращат службите за спешна помощ“, написа Кличко в Telegram малко след 9 ч.

Той отбеляза също, че са нанесени щети на складови помещения. По-рано в квартал Печорски на Киев е бил поразен с дронове жилищен комплекс, става ясно от друго изявление на Кличко.

Според по-ранно съобщение на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна руските въоръжени сили са атакували Киев с безпилотни апарати, в резултат на което един мъж е бил ранен. "Атаката, извършена в нощта на 1 октомври в квартал Соломянски, доведе до пожар на партерния етаж на 16-етажна жилищна сграда, като пламъците обхванаха и паркирани автомобили. В квартал Оболонски изгоря и склад. Пожарът е потушен. Един пострадал е предаден на медицинските екипи“, съобщиха спасителите.

Припомнете си какво причини Русия на Киев вчера, 30 септември:

Атака срещу Одеса и Ровно

Според Държавната служба за извънредни ситуации в Ровненска област е ранена една жена, а в Одеса дрон е ударил бизнес център. „В болница е жена с наранявания по рамото и лицето. Къщата ѝ е пострадала“, заяви Александър Ковал, началник на областната администрация в Ровно, Северозападна Украйна.

В Одеса атаката е повредила покрива и фасадата на два бизнес центъра. Стените на петия етаж са частично разрушени, а в сградата е избухнал пожар. Един мъж е ранен и е откаран в болница, гласи информацията на властите.

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През нощта руските въоръжени сили са атакували Украйна със 107 дрона, твърдят Военновъздушните сили на Украйна. Според тях не са били използвани ракети. Украинските противовъздушни сили са успели да свалят или да неутрализират 87 дрона, но са отчел удари на 11 места, както и падащи отломки в четири населени места.